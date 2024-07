Roland Garros conhece Jogos Olímpicos com chuva, atrasos e público festivo

Paris

O complexo de Roland Garros teve neste sábado (27) sua primeira experiência olímpica. Construído em 1927 e inaugurado em 1928, o tradicional palco do tênis recebe neste ano as competições da modalidade nos Jogos de Paris e em sua jornada inaugural no megaevento teve nomes como Novak Djokovic, Iga Swiatek e Carlos Alcaraz.

Como havia ocorrido na cerimônia de abertura, na sexta-feira (26), no rio Sena, a chuva interferiu na programação, já que apenas as duas quadras principais, Phillipe-Chatrier e Suzanne-Lenglen, são cobertas. Isso atrasou as estreias das atletas brasileiras Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi e Luisa Stefani.

Chuva atrapalhou os planos no primeiro dia do tênis em Paris - Miguel Medina/AFP

O mau tempo tornou também lamacento o acesso às arenas, e uma fila grande se formou a partir das 11h locais, uma hora antes do início das partidas. Quem conseguiu entrar a tempo dos primeiros jogos viu vitórias tranquilas ou muito tranquilas dos favoritos, que se depararam com um público mais barulhento do que o habitual em Roland Garros, onde é disputado o Aberto da França.

As arquibancadas até se mantiveram relativamente comportadas na vitória da polonesa Iga Swiatek —número um do mundo e tetracampeã do Aberto da França. Ela teve alguma dificuldade na segunda parcial, porém confirmou seu favoritismo diante da romena Irina-Camelia Begu e fez 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

Na sequência, com a presença do sérvio Novak Djokovic em quadra, o agito se tornou bem maior do que o geralmente visto em partidas do circuito de elite do tênis. Torcedores tremulavam bandeiras da Sérvia, e alguns australianos também faziam sua festa em apoio ao azarão Mathew Ebden, um duplista que não está nem ranqueado como atleta de simples.

Como se esperava, o número dois do mundo dominou muito facilmente a partida, diante de um público empolgado. Ebden entrou na brincadeira e celebrou efusivamente os raros pontos que ganhou. Quando conseguiu seu único game, colocou a camisa na cabeça, como fazem jogadores de futebol em suas comemorações. Assim, perdeu honrosamente por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1.

Matthew Ebden celebrou seu único game como um gol - Edgar Su/Reuters

Foi um bom início em Paris para Djokovic, que é o maior campeão da história do tênis, mas jamais pôs no peito uma medalha de ouro olímpica. Para conquistar o chamado Career Golden Slam, isto é, uma carreira com ao menos uma vitória em cada um dos quatro torneios da série Grand Slam e um ouro nos Jogos Olímpicos, ele ainda precisa do ouro.

O craque de 37 anos se movimentou sem limitações aparentes, menos de dois meses após um procedimento cirúrgico no menisco medial do joelho direito. Agora, na segunda rodada, poderá protagonizar um dos maiores clássicos da modalidade, caso um de seus grandes rivais, o espanhol Rafael Nadal, derrote o húngaro Marton Fucsovics no domingo (28).

Aos 38 anos, Nadal vem de uma série de problemas físicos, mas, campeão incríveis 14 vezes no Aberto da França, conhece o caminho da taça no saibro francês. Também o conhece o jovem Carlos Alcaraz, espanhol de 21 anos que já tem quatro títulos de Grand Slam e é o atual campeão de Roland Garros.

Apontado como favorito ao ouro pelo seu desempenho na recente temporada de saibro, ele não teve maiores dificuldades em seu jogo de estreia. Derrotou o libanês Hady Habib por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, diante de aplausos e gritos dos espanhóis presentes na quadra Suzanne-Lenglen.