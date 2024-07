França prende russo suspeito de planejar atos para 'desestabilizar' as Olimpíadas

Paris | Reuters | Reuters

A polícia francesa prendeu um homem russo suspeito de planejar desestabilizar as Olimpíadas, informou o escritório do promotor de Paris nesta quarta-feira (24), poucos dias antes do início dos Jogos.

O homem de 40 anos foi detido na terça-feira (23) após a polícia realizar uma busca em sua casa a pedido do Ministério do Interior, informou o escritório do promotor em um comunicado.

As evidências encontradas em sua casa levantaram "temores sobre sua intenção de organizar eventos que poderiam causar desestabilização durante os Jogos Olímpicos", disse o comunicado.

Policiais nas proximidades do Parc des Princes, em Paris - Piroschka Van De Wouw-24.jul.24/Reuters

As relações entre França e Rússia vêm se deteriorando há meses, já que o presidente Emmanuel Macron é um crítico proeminente da invasão da Ucrânia por Moscou e um forte apoiador do governo de Kiev.

As autoridades francesas sinalizaram repetidamente campanhas de desinformação suspeitas da Rússia, enquanto a Rússia prendeu um pesquisador francês no país sob acusações de espionagem.

O homem preso foi colocado em detenção preventiva e pode enfrentar até 30 anos de prisão, segundo o comunicado.

A embaixada da Rússia em Paris disse que não recebeu notificação oficial sobre a detenção.

"Pedimos proativamente esclarecimentos. Buscaremos uma reação", disse, em um comunicado.

As Olimpíadas começam na sexta-feira (26) com uma cerimônia de abertura espetacular, mas logisticamente complicada, ao longo do rio Sena.

A França implementou sua maior operação de segurança de todos os tempos para proteger os Jogos, que ocorrem em meio a guerras na Ucrânia e em Gaza.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, em entrevista a uma rádio, disse que o homem russo é suspeito de planejar "desestabilização", que poderia assumir a forma de desinformação ou outros tipos de ataque.

O jornal francês Le Monde, citando várias agências de inteligência europeias, informou que as autoridades encontraram um cartão de identidade no homem russo que sugeria que ele trabalhava para uma unidade sob o comando do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

No mês passado, a polícia francesa prendeu um homem ucraniano-russo de 26 anos após ele se explodir com materiais explosivos em um quarto de hotel ao norte de Paris. Ele estava sendo investigado pela agência de espionagem doméstica da França sob suspeita de participação em uma conspiração terrorista e uso de bomba.

Ainda em junho, a Rússia prendeu o pesquisador francês Laurent Vinatier por supostamente não ter se registrado como agente estrangeiro enquanto coletava informações sobre o exército russo.

Ele faz parte de uma lista crescente de nacionais estrangeiros detidos na Rússia que se viram envolvidos na crise nas relações entre a Rússia e o Ocidente durante a guerra na Ucrânia.