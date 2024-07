Sem saber o que fazer em Paris? Ingresso para abertura dos Jogos começam em R$ 10 mil

Paris

A dois dias da Cerimônia de Abertura, os Jogos Olímpicos de Paris ainda têm ingressos disponíveis para a festa de sexta-feira (26), que de forma inédita ocorrerá fora de um estádio. Basta um cartão com muitos euros e esquecer que a conta do câmbio, para bolsos brasileiros, é o valor vezes seis. Os preços começam em 1.600 euros, ou R$ 9.680 na cotação do dia (que já chega, na verdade, a R$ 6,05).

Se o orçamento estiver mais confortável, há opção de um ingresso em espaço lounge, com serviços de hospitalidade, que inclui visão privilegiada do evento às margens do Sena e as amenidades de praxe, como bufê de comidas e bebidas. Um item exclusivo para quem adquirir o bilhete é a promessa de um souvenir futuro, um pedaço da pista de atletismo montada no Stade de France, que será enviado depois dos Jogos, quando o equipamento será desmontado. A brincadeira sai por 3.850 euros, ou R$ 23.292,50.

Torre Eiffel preparada para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris - Sebastien Bozon - 24.jul.24/AFP

Evento único na história olímpica, a Cerimônia de Abertura de Paris-2024 terá performances artísticas e um desfile náutico com os atletas por seis quilômetros do icônico rio parisiense. A festa tem uma espécie de apoteose no Trocadéro, a famosa esplanada com vista privilegiada para a Torre Eiffel. Os quarteirões às margens do Sena por toda a área da festa estão bloqueados, com restrições até para moradores. A região, nestes dias, está praticamente deserta. Associação de restaurantes se queixa de uma queda entre 40% e 60% do faturamento. O cerco só acaba no sábado (27).

O site oficial dos Jogos apresentava, na manhã desta quarta-feira, 279 eventos com ingressos disponíveis, sem contar o sistema de revenda. Os eventos são variados. Uma final de judô sai por 360 euros, ou R$ 2.178. O Comitê Organizador diz que uma flutuação de cerca de 200 mil bilhetes em um total de 10 milhões é esperada. Paris-2024 usa um sistema criado por Londres-2012 para dar vazão rápida a ingressos e evitar encalhes.