Conheça os países que nunca ganharam uma medalha olímpica e dois que acabaram de sair da lista

Se parece que os mesmos países estão ganhando a maioria das medalhas olímpicas a cada dois anos, é porque isso é em grande parte verdade.

Embora mais de 150 países e territórios tenham conquistado uma medalha desde que os Jogos modernos começaram em 1896, a lista de vencedores é dominada por poucos. Entrando nos Jogos de Verão de Paris, os Estados Unidos têm de longe o maior número, com 2.975 medalhas, de acordo com o departamento de pesquisa do Comitê Olímpico Internacional. Um grupo de suspeitos usuais segue: a antiga União Soviética (1.204), Alemanha (1.058), Grã-Bretanha (955), França (898).

Quase 70 países e territórios, no entanto — aproximadamente um terço das nações — não podem se gabar de ter um medalhista olímpico em qualquer disciplina, seja de verão ou de inverno. Alguns, como o Sudão do Sul, que enviou sua primeira equipe às Olimpíadas em 2016, apenas começaram a tentar. Outros, como Mônaco, estão nessa há mais de um século.

A dominiquense Thea Lafond, 30, conquistou a primeira medalha olímpica da história do país em Paris, um ouro no atletismo na competição feminina de salto triplo - Dylan Martinez - 03.ago.2024/Reuters

"É frustrante, definitivamente", disse Marco Luque, membro do conselho do Comitê Olímpico Boliviano e presidente da federação de atletismo do seu país. "Você sente impotência, de não conseguir fazer melhor."

De vez em quando, no entanto, uma nação quebra seu jejum. Na noite de sábado (3) no Stade de France, Thea LaFond-Gadson, 30, da ilha caribenha de Dominica, ganhou a medalha de ouro no salto triplo feminino. Logo depois, Julien Alfred, 23, de Santa Lúcia, também no Caribe, ganhou a medalha de ouro nos 100 m rasos femininos.

"Significa muito para as pequenas ilhas", disse ela. "Ver como podemos vir de um lugar pequeno, mas também estar no maior palco de nossas carreiras."

Para países e territórios que sempre competiram em vão, os medalhistas de sábado proporcionaram uma nova esperança: Se eles podem fazer isso, por que nós não podemos?

"Quero fazer meu país feliz e mostrar que tudo é possível", disse Héctor Garibay, 36, um maratonista que os bolivianos esperam que finalmente coloque seu país na tabela de medalhas.

A Bolívia, um país sul-americano de 12 milhões de habitantes, participou de seus primeiros Jogos em 1936. Em 22 viagens às Olimpíadas — 15 Jogos de Verão, sete de Inverno — nunca enviou um atleta ao pódio de medalhas.

Os únicos países com mais aparições olímpicas e resultados igualmente insatisfatórios, de acordo com o COI? Mônaco (32 vezes) e Andorra (25).

A lista de países e territórios que ainda não ganharam é um reflexo da história, política e economia. Está cheia de pequenos (como Essuatíni, Butão e Tuvalu), desfavorecidos (como a República Centro-Africana, Iémen e Honduras), novos (como as Seicheles, Bósnia e Herzegovina e Belize) — e alguns que são uma combinação de todos os três.

"Somos um país muito pobre", disse Chaturananda Rajvaidya, diretor executivo e vice-presidente do Comitê Olímpico do Nepal.

O Nepal, com uma população de 31 milhões de habitantes, tem um produto interno bruto per capita de $1.300 (R$ 7.446), um dos mais baixos do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Não ganhou uma medalha oficial em 18 viagens às Olimpíadas, empatado com Mianmar em termos de decepção entre os países asiáticos.

"Nossos investimentos em esportes são muito baixos", continuou Rajvaidya. "Então agora o esporte é uma espécie de negócio. Quanto mais você investe e, na mesma proporção, você obtém os resultados."

É mais difícil desenvolver medalhistas, disseram oficiais e atletas, quando um país não pode gastar muito em treinamento, nutrição, instalações ou salário para competidores. A maioria dos olímpicos não são atletas multimilionários como LeBron James, Simone Biles e Rafael Nadal, então competir nesse nível de elite pode ser uma luta financeira.

Para grandes eventos, Rajvaidya disse que o governo nepalês contribui financeiramente. Mas há necessidades mais urgentes no país, como estradas, hospitais e escolas, disse ele. Então, o financiamento para o treinamento dos olímpicos nepaleses vem do chamado programa de solidariedade do COI.

O COI disse que gastará $590 milhões (R$ 3,3 bilhões) entre 2021 e 2024 ajudando, entre outros, atletas e treinadores de países com "a maior necessidade financeira". No cenário esportivo moderno, disse que isso é "particularmente vital" porque "talento e determinação sozinhos não são suficientes para chegar ao topo."

Dos 11.000 atletas que participaram dos Jogos de Tóquio em 2021, 827 eram bolsistas de solidariedade que vieram de 178 comitês olímpicos nacionais, de acordo com o COI. Eles ganharam 113 medalhas.

Isso incluiu três países ganhando suas primeiras medalhas olímpicas: Turcomenistão (uma prata no levantamento de peso feminino), Burkina Faso (um bronze no salto triplo masculino) e San Marino (o microestado europeu com 35.000 pessoas ganhou três medalhas e se tornou o menor país a ganhar uma medalha).

Luque disse que o comitê olímpico nacional da Bolívia não recebe financiamento direto do governo e depende do financiamento de solidariedade olímpica e outras doações. Esse dinheiro, disse ele, é distribuído para as federações esportivas do país, com somas variando de $ 4.000 (cerda de R$ 22 mil) a $ 7.000 (cerca de R$ 40 mil) por ano.

Mas qualificar-se para certos esportes, disse Luque, requer muitas viagens, "e gastar muito dinheiro em competições internacionais com $ 7.000 (cerca de R$ 40 mil) por ano é impossível."

Dinheiro não é tudo. Mônaco tem um PIB per capita de $ 241 mil (R$ 1,3 milhão) o mais alto do mundo, de acordo com o Banco Mundial, mas uma população de 36 mil, uma das menores.

"Países menores têm menos quantidade de talentos do que países maiores", disse Kirani James, 31, um velocista de Granada. Ele fala por experiência própria: sua ilha caribenha tem 125 mil habitantes, mas ele trouxe para casa sua primeira medalha, um ouro nos 400 m rasos, em 2012. (Ele ganhou prata e bronze nas Olimpíadas subsequentes.)

Às vezes, uma grande quantidade de potenciais atletas não é suficiente. Bangladesh, com 173 milhões de pessoas, é o país mais populoso que nunca ganhou uma medalha olímpica.

Apesar de seus tamanhos, Hungria (10 milhões) e Cuba (11 milhões) superam suas expectativas devido ao gasto deliberado do governo. Entrando em Paris, a Hungria ganhou 521 medalhas olímpicas e Cuba 235 — muito mais do que as 35 conquistadas pela Índia, com 1,4 bilhão de pessoas.

A Jamaica, disseram vários oficiais e atletas, era um exemplo de um país menor (2,8 milhões) ganhando muitas medalhas ao jogar com sua força (todas, exceto uma de suas 88, são no atletismo). Com os Jogos de Verão de 2028 em mente, Luque disse que o comitê olímpico boliviano estava estudando como focar seus esforços nos esportes em que o país se sai melhor e, assim, melhorar suas chances de finalmente ganhar uma medalha.

"O sucesso tem um efeito cascata", disse a nadadora Sylvia Poll, 53, que conquistou a primeira medalha da Costa Rica, uma prata, em 1988. "Uma vez que você consegue um triunfo desse nível, isso gera um orgulho coletivo que motiva as pessoas, mas também as incentiva a praticar esportes e, no meu caso, agora há mais piscinas e mais pessoas nadando."

Quando Poll tocou a parede da piscina em segundo lugar durante os 200 m livre, ela disse que sentiu uma "sensação maravilhosa". Então ela se tornou uma heroína nacional. O presidente do país ligou. Ela recebeu várias sacolas de mensagens enviadas por fax da Costa Rica.

Quando Poll voltou para casa na capital, San José, foi recebida por um desfile de fãs. Em sua casa, ela disse que pelo menos 50 arranjos de flores a aguardavam. Ela também recebeu muitos desenhos de crianças pequenas, alguns erroneamente retratando-a como a vencedora da medalha de ouro.

"Eu me senti tão orgulhosa de não apenas representar a Costa Rica, mas toda a América Central", disse Poll. Ela nasceu na Nicarágua, mas sua família, em meio à guerra do país, mudou-se para a Costa Rica quando ela tinha 8 anos. (A Nicarágua nunca ganhou uma medalha olímpica.)

James, o primeiro medalhista de Granada, não só recebeu uma recepção de heroi, mas também foi premiado com um pagamento do governo no valor de aproximadamente $ 185 mil (cerca de R$ 1 milhão) na época e um selo comemorativo. Ele foi nomeado embaixador do turismo de Granada e um estádio foi nomeado em sua homenagem, o que ele chamou de "uma grande honra."

Ele disse que estava feliz por fazer algo "que dá ao povo granadino um senso de orgulho e identidade."

LaFond-Gadson disse que esperava que sua vitória motivasse os oficiais do governo em seu país, que só tem pistas de grama e onde aqueles que querem treinar em superfícies de todos os climas devem pegar um barco para um país vizinho. Ela disse que o maior problema tem sido conseguir terras para uma pista.

"Estou realmente esperando que esta medalha acenda uma chama em todos os oficiais do governo para que isso seja feito", disse ela. "Quero um lugar onde a próxima geração não precise necessariamente ir para o exterior."

Mesmo que o Nepal não ganhe uma medalha em Paris, Rajvaidya disse que isso não significará que as Olimpíadas foram um fracasso. Ele disse que a "troca cultural" entre os atletas nepaleses e os de outros países é valiosa.

"Todos viverão na Vila Olímpica e discutirão e aprenderão uns com os outros e poderão aplicar o que aprenderam em casa", disse ele.

Ainda assim, Garibay disse que gostaria que países que nunca ganharam medalhas investissem mais em esportes, particularmente nas disciplinas individuais. Quando ele trocou o futebol pela corrida em 2019 após uma lesão, ele dirigia um táxi em seu tempo livre para ajudar a financiar seu treinamento.

Depois de registrar tempos fortes e se qualificar para Paris, Garibay conseguiu patrocínios privados e inspirou os bolivianos a sonharem com a história.

"Eu ainda não estou pensando no que virá a seguir", disse ele. "Mas eu sei que tudo pelo que tenho treinado eu vou deixar na competição."