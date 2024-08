Nacional informa que Izquierdo está sedado e ficará em observação por 72h

São Paulo

O Nacional, do Uruguai, informou nesta sexta-feira (23) que o zagueiro Juan Izquierdo permanece estável, está sedado e ficará em observação no hospital Albert Einstein por, pelo menos, 72 horas.

O jogador, de 27 anos, foi internado na noite de quinta-feira (22) após sofrer uma arritmia cardíaca durante a partida em que a equipe uruguaia acabou eliminada nas oitavas de final da Libertadores pelo São Paulo, com uma derrota por 2 a 0 no Morumbis.

Juan Izquierdo deixa o gramado do Morumbis levado por uma ambulância - Carla Carniel/Reuters

O atleta passou mal aos 39 minutos do segundo tempo, quando caiu sozinho no gramado. Prontamente, as equipes médicas das duas equipes entraram em campo e prestaram os primeiros atendimentos.

De acordo com jornalistas uruguaios que estavam no estádio, o atleta deixou o campo consciente, mas teve uma piora durante o deslocamento até o hospital, ficou inconsciente e foi levado direto para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Alejandro Balbi, presidente do Nacional, afirmou que o atleta foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca e seria submetido a novos exames nesta sexta. "Ele está na UTI, temos que esperar aproximadamente 12 horas para saber se existe algum tipo de sequela e eventualmente encontrar as causas do episódio".

Em uma rede social, o São Paulo desejou uma rápida recuperação ao uruguaio.

"Desejamos uma pronta recuperação ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Que tudo fique bem o mais brevemente possível", publicou o clube.