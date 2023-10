Ana Fontes vence Empreendedor Social na categoria Inclusão Social e Produtiva

São Paulo

Ana Fontes é a vencedora da categoria Inclusão Social e Produtiva do Prêmio Empreendedor Social 2023. A alagoana lidera a Rede Mulher Empreendedora, maior plataforma de empoderamento feminino do país, e o instituto que gera renda para vítimas de violência.

O Instituto Rede Mulher Empreendedora beneficiou mais de 11 milhões de mulheres desde sua fundação e repassou R$ 40 milhões em microdoações a empreendedoras e ONGs.

"Estou super emocionada. Sou uma mulher de origem negra, nordestina, 50 mais e criada na periferia de Diadema. Não faço nada sozinha, tem um grupo grande de mulheres comigo", disse Ana Fontes ao receber o troféu no palco do Teatro Porto Seguro, em São Paulo, nesta terça-feira (24), entregue por Carlos Ponce de Leon, superintendente da Folha e integrante do júri no prêmio.

A vencedora do Prêmio Empreendedor Social 2023, Ana Fontes, recebe o troféu das mãos de Carlos Ponce de Leon. Cerimônia de premiação no Teatro Porto Seguro com apresentação de Cris Gutierres e Bruno Gagliasso. - Ronny Santos/Folhapress

A empreendedora chegou a São Paulo com a família nos anos 1970, fugindo da seca que havia ceifado a vida de dois de seus dez irmãos. Trabalhou de babá e de recepcionista até se tornar vice-presidente de uma multinacional.

Sofreu discriminação por ser mulher, nordestina e de origem negra. Em 2007, ela se despediu do emprego formal de executiva, abrindo mão de benefícios, estabilidade e status, para fundar a Rede Mulher Empreendedora.

A plataforma produz conteúdos voltados à autoestima e ao bem-estar, além de programas de fomento ao empreendedorismo feminino e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade, marcadores sociais que vivenciou na pele.

Criado em 2017, o instituto qualifica mulheres negras, trans, as que moram em comunidades e aquelas com mais de 50 anos.

"Quero agradecer minha família, e especialmente meus pais, que se não tivessem lutado a gente não estaria aqui hoje. Quando uma mulher dá certo, ela investe não nela. Ela investe na família e em outras mulheres, criando um ciclo de prosperidade."

Em Inclusão Social e Produtiva, Ana Fontes concorreu com Raíssa Kist, à frente da startup Herself, que atua com dignidade menstrual para encarceradas e estudantes de escolas públicas, e com Saville Alves, da Solos, que promove a inclusão produtiva de catadores por meio de uma estratégia de lixo zero em grandes eventos.

As três chegaram à final na categoria voltada a tecnologias sociais que promovem geração de renda e emprego ou inclusão no mercado de trabalho de grupos vulneráveis e minorias.

A escolha foi feita por um júri composto de personalidades e especialistas, que contou, entre outros, com empreendedores sociais como Jerro Billimoria e Celso Athayde, empresários de destaque como Marta Pinheiro e Helena Bertho, e atores do ecossistema de impacto social, como Ana Moser e Marcel Fukuyama.

A cerimônia do Empreendedor Social desta noite anuncia ainda os vencedores em Inclusão Social e Produtiva, Soluções que Inspiram e Escolha do Leitor.

