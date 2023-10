Cerimônia do Empreendedor Social 2023 terá Marina Lima, samba e ativismo

São Paulo

A cerimônia de entrega dos prêmios do Empreendedor Social 2023 foi idealizada como uma festa embalada pelos grandes hits de Marina Lima em homenagem aos 9 finalistas desta 19a edição.

"Escolhi canções que cabem nesta noite, que falam de desejos para um Brasil mais justo", diz a compositora e instrumentista.

Marina selecionou para o pocket show grandes sucessos como "Fullgas", "Uma Noite e Meia" e "À Francesa".

Marina Lima é atração especial da cerimônia do Empreendedor Social 2023 - Candé Salles

A celebração no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, nesta terça-feira (24), a partir das 19h, conta com o ator Bruno Gagliasso e a jornalista Cris Guterres como mestres de cerimônias.

"Estou pela primeira vez abraçando o prêmio de perto, Mas o acompanho há muito tempo como celebração que prova a força da sociedade enquanto agente de mudança", afirma o ator, que aceitou o convite da Folha para ser padrinho da categoria Inovação para o Século 21."

Os premiados do Empreendedor Social revelam caminhos. E a gente tem que ouvir e priorizar quem está disposto a fazer algo pelo coletivo e pelo planeta. Aprendi que não podia ser ator se não vocalizasse valores que acredito: um mundo justo e um futuro verde."

Com cadeira no Conselho Consultivo da ONU, do Pacto Global da ONU no Brasil, Cris Guterres escreve e atua no jornalismo de gênero e raça.

"É importante que a gente reconheça pessoas que estão na base da pirâmide social, política e econômica do país", diz ela, que cresceu em região periférica de SP e apresenta o Estação Livre, na TV Cultura.

"Quem tem dinheiro, coloque dinheiro na mão de iniciativas e de pessoas como essas. Coloque poder. Essas pessoas precisam estar sentadas em cadeiras de decisão", afirma.

A noite de celebração vai ter também samba, com Miguelzinho do Cavaco, artista mirim que é sucesso na internet, entoando com seu cavaquinho canções de grandes sambistas e grupos de pagode.

Os convidados do Empreendedor Social vão vê-lo sorrir e cantar "O Sol Nascerá", de Carlota, e "Tá Escrito", do Grupo Revelação.

"Estou animado de estar ao lado de pessoas que fazem transformação social no Brasil e no mundo", diz ele, sobre o evento com transmissão ao vivo pela TV Folha, a partir das 20h.

Indra Haretrava, artista travesti brasileira, interpretará a capela "Tempos Modernos", de Lulu Santos. "Quando fui convidada, pensei no quão importante é o passo que temos dado para a construção de uma sociedade equânime e que contempla outras corporeidades", diz a cantora e mestre de cerimônias do Love Cabaret, em São Paulo.

Indra, que é articuladora cultural em políticas para pessoas trans, apresentará uma das categorias da premiação. "A sociedade que eu sonho é pautada no afeto e na arte, que não deixa de ser política. Minha presença é política", afirma.

Pelo segundo ano, a curadoria artística da cerimônia ficou a cargo de Jeff Ares, fundador da agência Pedra.

"Nessa premiação fundamental para iluminar os verdadeiros heróis do nosso país, levamos à cerimônia o Brasil que queremos ser: unido, inclusivo, diverso, que respeita sua gente, sua cultura e sua ancestralidade", diz ele.

A lógica da escolha dos nomes é levar ao palco da premiação artistas e personalidades que simbolizem diversidade, diz o curador, em um país em que pessoas sofrem violências cotidianas pela intolerância e pelo preconceito.