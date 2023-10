Júri define os três vencedores do Prêmio Empreendedor Social 2023

São Paulo

Os vencedores da 19ª edição do Prêmio Empreendedor Social em 2023 foram escolhidos por júri composto de atores do ecossistema de impacto social, convidados pela Folha e pela Fundação Schwab, correalizadoras do concurso.

Entre os jurados estão empreendedoras sociais reconhecidas como a ex-ministra do Esporte Ana Moser, à frente do Instituto Esporte Educação, e Jeroo Bilimorria, fundadora do Catalyst 2030, movimento global para aceleração dos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU.

Ana Moser foi ministra do Esporte, fundou o Instituto Educação e Esporte e integra a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais - Eduardo Knapp/Folhapress

Aceitaram também o convite para avaliar o perfil dos 9 finalistas e o impacto de suas iniciativas representantes do mundo corporativo, como Marta Pinheiro, diretora-executiva ESG da XP Investimentos e Young Global Leader, uma das comunidades do Fórum Econômico Mundial.

Os jurados votaram a partir de critérios como perfil da liderança e impacto, escala e sustentabilidade da iniciativa, para definir os laureados em cada uma das três categorias.

Em Inovação para o Século 21, o vencedor é Robson Melo pelo trabalho à frente da Estante Mágica, plataforma online que já permitiu a mais de 2 milhões de crianças e adolescentes escrever seus próprios livros, em parceria com 7.000 escolas públicas e privadas.

Melo concorreu com Bruno Sindona, fundador de incorporadora e construtora Sindona, que eleva o padrão de moradia para a baixa renda.

Disputaram também nesta categoria João Manuel Pietrafita e Rodrigo Belli, cofundadores da Água Camelo, startup que oferece soluções de acesso a água potável em periferias, no semiárido e na Amazônia.

Na categoria Inclusão Social e Produtiva a escolhida pelo júri foi Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto Rede Mulher Empreendedora, maior plataforma de empoderamento feminino do país.

As outras finalistas são a baiana Saville Alves, da Solos, startup que atua na cadeia de reciclagem, e a gaúcha Raíssa Kist, da Herself, negócio de impacto que levar dignidade menstrual para meninas e mulheres em vulnerabilidade.

Em Soluções que Inspiram o júri premiou o trabalho de Aline Odara, cofundadora do Fundo Agbara, o primeiro fundo estruturado por mulheres negras para promover justiça econômica entre mulheres negras.

O júri avaliou também na categoria Fernando Rangel, à frente da ONG Refúgio 343, que dá suporte a refugiados até a autonomia no país.

Concorreram também Ananias Viana e Jucilene Jovelino, pela Rede Cidadania Quilombola, formada por 18 quilombos do Recôncavo Baiano.

"Fiquei profundamente tocada ao conhecer os vários dos projetos", disse Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank e uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, ao finalizar a avaliação como jurada. "Quanta iniciativa transformadora acontecendo no Brasil."

Marcel Fukayama, cofundador da Din4mo e do Sistema B e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, a experiência como integrante do júri também foi especial.

"Trata-se de uma dose de esperança por ver tantas lideranças e iniciativas com genuína intenção de impacto positivo e com potencial real e concreto de transformação."

Hilde Schwab, presidente e cofundadora da Fundação Schwab, destaca a multiplicidade de soluções e o vigor do campo do empreendedorismo social do Brasil.

"Esta premiação especial celebra os agentes de mudança que transformaram milhões de vidas por meio de seus esforços incansáveis e ideias inovadoras."

A premiação, diz ela, celebra empreendedores sociais excepcionais no Brasil. "Parabéns novamente aos finalistas e aos premiados. O mundo precisa de vocês".

A Schwab selecionará entre os candidatos o brasileiro que irá integrar o grupo dos Inovadores Sociais do Ano, que serão anunciados na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 2024.

Oportunidade para amplificar a atuação de lideranças brasileiras entres os mais de 450 inovadores sociais de todo o mundo que integram hoje a Rede Schwab.

Para o representante da Folha no júri deste ano, o superintendente Carlos Ponce de Leon, todos os candidatos merecem ser reconhecidos e aplaudidos pelas suas iniciativas tão necessárias.

"O alto nível dos finalistas, o propósito desses empreendedores sociais e, principalmente, o legado e os impactos positivos que eles estão deixando para sociedade são excepcionais", avalia Ponce.

Ao trio de vencedores definidos pelo júri se junta o preferido pelo público na Escolha do Leitor, categoria de voto popular.

O Prêmio Empreendedor Social 2023 tem patrocínio de Gerdau, Ambev, Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.