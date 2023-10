Refúgio 343 e Sindona vencem a Escolha do Leitor

São Paulo

Com 59% dos votos do público, o Refúgio 343 venceu a Escolha do Leitor deste ano. A ONG levou o troféu ao concorrer com os outros oito finalistas em três categorias na votação popular do Prêmio Empreendedor Social.

No ar entre 18 de setembro e 20 de outubro, a plataforma recebeu 887.512 votos, dos quais 523,6 mil foram para Refúgio, 163,9 mil para Sindona e 103,7 mil para Rede Cidadania Quilombola.

A organização humanitária liderada por Fernando Rangel ajuda a reinserir refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil e foi finalista na categoria Soluções que Inspiram.

Fernando Rangel, da ONG Refúgio 343, e Bruno Sindona, da incorporadora Sindona, são vencedores da Escolha do Leitor 2023 - Renato Stockler/Folhapress

"Ser reconhecido como um dos vencedores no voto popular é uma grande validação do trabalho e do compromisso que temos desenvolvido com a causa dos refugiados e migrantes", escreve o empreendedor social em uma das publicações da Refúgio 343 no Instagram, que também engajou o público em mutirões de votação ao longo da disputa.

Na corrida pela preferência do leitorado, a Sindona, que atua com habitação no mercado de baixa renda, ficou com 18,5% dos votos, seguida pela Rede Cidadania Quilombola, que fortalece quilombos na Bahia, com 11,7% do total.

Para elevar o engajamento, a Folha convidou personalidades para incentivar o público a votar e doar. Bruno Gagliasso foi o embaixador da categoria Inovação para o Século 21 e Cleo puxou votos e doações para os finalistas de Inclusão Social e Produtiva. Já Djamila Ribeiro apadrinhou os candidatos da categoria Soluções que Inspiram.

Eles fizeram vídeos de apoio às causas e postaram em suas redes sociais, dando ainda mais visibilidade à premiação.

A Sindona foi vencedora no volume de doações, com 75% do total de R$ 32.555 acumulados na Escolha do Leitor via 129 doadores. A incorporadora destinará os recursos arrecadados na plataforma para a ONG Cidades Invisíveis.

Foram R$ 24.415 arrecadados pela Sindona, seguida por Herself (R$ 5.785) em segundo lugar, e Estante Mágica (R$ 893) em terceiro lugar.

É o quarto ano que a Escolha do Leitor, realizada pela Folha em parceria com Doare, Movimento Arredondar e PagSeguro PagBank, funciona como plataforma de arrecadação de doações.

"Criamos um processo de doação simplificado que funciona integrado com a votação. Essa é uma excelente oportunidade para fomentar e fortalecer a cultura de doação no Brasil", diz Felipe Antunes, sócio-diretor da Doare.

A ideia de apoiar as finalistas nasceu em 2020 para mitigar impactos da pandemia.

"Acredito no poder da união das pessoas, com simples gestos, para fazermos um mundo mais acolhedor e justo", diz Beatriz Bouskela, diretora do Movimento Arredondar.

"Democratizar o acesso a serviços financeiros e de pagamentos no pais é a missão do PagBank. Com isso, apoiar a Escolha do Leitor, um projeto tão relevante e incentivador do empreendedorismo, nos mostra que estamos no caminho certo", afirma Alexandre Magnani, CEO do PagBank.

A arrecadação segue até o final do ano no site folha.com/escolhadoleitor2023.