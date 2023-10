Bruno Gagliasso e Cris Guterres apresentam Prêmio Empreendedor Social 2023

São Paulo

O ator Bruno Gagliasso e a jornalista Cris Guterres serão mestres de cerimônia do Prêmio Empreendedor Social 2023. A dupla conduzirá o evento que vai reconhecer os vencedores do concurso no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, na próxima terça-feira (24).

Ativistas em causas ligadas a gênero, raça e meio ambiente, Gagliasso e Guterres têm a missão de apresentar ao público os 9 finalistas com soluções inovadoras para problemas socioambientais do país.

A jornalista Cris Guterres e o ator Bruno Gagliasso são mestres de cerimônias do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Nathalie Bohm/TV Cultura/Netflix

"A gente tem que ouvir e priorizar quem está disposto a fazer algo pelo coletivo e pelo planeta", diz Gagliasso, que também aceitou convite da Folha para ser padrinho da categoria Inovações para o Século 21.

"Aprendi que não podia ser ator se não vocalizasse valores em que acredito: um mundo justo e um futuro verde. Isso tornou minha carreira mais interessante."

Com cadeira no Conselho Construtivo da ONU, do Pacto Global da ONU no Brasil, Cris Guterres escreve e atua no jornalismo de gênero e raça, com foco na violência contra a mulher.

"É importante que a gente reconheça pessoas que estão na base da pirâmide social, política e econômica do Brasil", diz ela, que chamará ao palco empreendedores sociais que atuam em quilombos na Bahia e em favelas como Rocinha e Providência (RJ), entre outros.

"Quem tem dinheiro, coloque dinheiro na mão de iniciativas e de pessoas como essas. Coloque poder. Essas pessoas precisam estar sentadas em cadeiras de decisão", afirma Guterres, que cresceu em região periférica de São Paulo e apresenta o Estação Livre, na TV Cultura.

Durante a cerimônia, com transmissão ao vivo pela TV Folha, haverá exibição de mini documentários sobre a atuação de cada finalista.

Serão três premiados pela escolha do júri, um por categoria —Inovações para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram— além dos vencedores em número de votos e volume de doações na categoria Escolha do Leitor.

Além dos ilustres MCs, o Prêmio Empreendedor Social 2023 conta com Marina Lima em um pocket show com hits de sua carreira. O cantor mirim Miguelzinho do Cavaco levará samba ao palco do teatro e a artista Indra Haretrava interpretará Lulu Santos.

"Os premiados revelam caminhos e esta celebração prova a força da sociedade enquanto agente de mudança", diz Bruno Gagliasso.

"É fundamental apoiar o avanço dessas pessoas, valorizar profissionais negros, indígenas, abrir as portas para artistas quilombolas, LGBTQIA+. Permitir que elas possam falar a partir da própria ótica e alavancar suas histórias", completa Guterres.

O Prêmio Empreendedor Social 2023 tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.