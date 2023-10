'Eu me sinto feliz por inspirar mais crianças', diz autora mirim de 10 livros

Rio de Janeiro

Aos 12 anos, Duda Macieira é autora de dez livros. Aluna do 7o ano de uma escola particular da zona sul do Rio de Janeiro, ela escreveu oito deles graças à Estante Mágica, finalista do Prêmio Empreendedor Social na categoria Inovações para o Século 21.

Já lançou outros dois por conta própria, com direito a participar de feiras literárias.

"É emocionante ver uma criança interessada em criar histórias e colocar no papel a criatividade num momento de tanta tecnologia", diz a mãe Karina Lemos.

A autora mirim é uma das mais de 2 milhões de crianças das 7.000 escolas parcerias da Estante Mágica que puderam acessar gratuitamente a plataforma para escrever seus livros digitais.

A edtech também publica as versões impressas das obras produzidas pelos estudantes. A seguir o depoimento da garota que quer inspirar outras crianças a escreveram suas histórias.



"O projeto Estante Mágica entrou na minha vida no primeiro ano do Fundamental 1, na Miraflores, minha antiga escola, onde estudei até o 5o ano. A ideia é fazer com que os alunos coloquem suas ideias em um livro e no final do ano apresentar para os pais e para os amigos.

A gente escrevia, desenhava a própria história. Eu gostei muito do projeto porque, eu já fazia muitos livrinhos de papel, grampeado.

Eu gostava muito de desenhar também, de colorir. Escrever sempre foi uma experiência muito legal para mim.

Duda Macieira, 12, escreveu livros com apoio da Estante Mágica, se vê como escritora e foi à Flip - Festa Literária Internacional de Paraty - Renato Stockler/Folhapress

Em 2017, no final do ano, saiu o meu primeiro livro, que é o "A Minha Mãe É Gentil". Fiz em homenagem à minha mãe.

Depois do lançamento na escola, meu pai entrou em contato com o curador da Festa Literária de Paquetá e eu fiz uma sessão de autógrafos lá. Eu tinha seis anos. Muitos amigos foram, foi bem legal.

Gostei tanto dessa experiência que, no ano seguinte, o curador perguntou ao meu pai se eu tinha um outro livro da escola para apresentar lá de novo.

Meu pai disse que sim, porque todo ano a gente fazia um livro da Estante Mágica. Mas eu disse para ele que queria fazer o meu próprio livro fora da escola.

A partir de um desenho que eu fiz para o meu pai, que até virou a capa do livro, eu criei uma história sobre uma menina chamada Violeta, que tem vários amigos e quer viver em um mundo de paz. Eu me inspirei nos meus amigos da época, como se fossem os dela.

Foi bem legal porque a gente foi para Flip [Festa Literária Internacional de Paraty], depois de fazer uma vaquinha para arrecadar o dinheiro para publicar esse livro.

Tenho dois livros meus independentes, o ‘Violeta’ e o ‘Martina’. E outros oito feitos pela Estante Mágica. Alguns, são em inglês e português, agora na minha nova escola, a Pensi+.

O mais legal é criar a história, porque você vai criando vários personagens, vários cenários e situações e daí você coloca dentro de uma ideia, de uma história.

Como eu era mais nova e estava aprendendo a escrever e desenvolvendo também os meus desenhos e o jeito de colorir, o ‘Violeta’ ficou mais curtinho.

‘Martina’ foi um pouco mais difícil e trabalhoso. Levou mais tempo. É também maior. Eu me inspirei na minha boneca de pano que ganhei quanto eu tinha um ano e nas obras do Monteiro Lobato, especificamente em ‘Reinações de Narizinho’, que estava lendo na época.

É sobre uma aventura da Emília e da Martina e elas vão conhecendo vários personagens dentro de uma floresta.

Sempre que eu vou em um evento e eu apresento para as crianças que estão lá as minhas obras, eu me sinto muito feliz porque eu sei que eu estou inspirando mais crianças. Elas também podem escrever.

Então, eu me vejo como uma escritora. É bem legal ser essa inspiração para outras pessoas."



