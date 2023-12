Fome de Quê? TV Folha discute a fome no sertão nordestino

São Paulo

A região do Semiárido nordestino está historicamente associada ao flagelo da fome no Brasil. Livros, pinturas e filmes retrataram as longas estiagens e as restrições impostas pela seca ao plantio, à criação de animais e às necessidades mais elementares dos sertanejos, empurrando ondas de migrantes para outras terras em busca de matar a sede e a fome.

Hoje, no entanto, o Nordeste do Brasil, cujo território é 63% composto por sertão, é a região que concentra cerca de 12 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou 21% de sua população, segundo dados do Inquérito de Segurança Alimentar elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan). No Brasil, segundo o estudo realizado entre 2021 e 2022, 33 milhões de pessoas passam fome.

Família em situação de insegurança alimentar durante o percurso que faz várias vezes ao dia para buscar água em um açude para as necessidades básicas da casa - Folhapress

É neste contexto de insegurança hídrica e alimentar que políticas públicas e projetos de organizações da sociedade civil tem atuado para mitigar os efeitos da seca, garantir nutrição para a população e gerar o desenvolvimento de que esses territórios foram privados de forma persistente.

Para falar sobre os desafios históricos da seca e da fome no sertão nordestino e os projetos de transformação possíveis para a região, a Folha promove nesta quarta-feira (13), às 15h30, uma live que vai reunir o empreendedor social José Carlos Brito, fundador da ONG Novo Sertão, em Betânia do Piauí (PI), o engenheiro João Carlos Antiqueira, voluntário da área de projetos da ONG Amigos do Bem, que atua há 30 anos na região do Semiárido, e a nutricionista Poliana Palmeira, professora da Universidade Federal de Campina Grande (PB).

A live será transmitida pela TV Folha e abordará as causas da fome histórica no Semiárido nordestino e algumas possíveis soluções para o problema, com mediação de Fernanda Mena, repórter especial da Folha.

A live faz parte do projeto "Fome de quê? Soluções que inspiram", a atual Causa do Ano da Folha Social+. A iniciativa, que traz a temática da insegurança alimentar para todas as plataformas do jornal, conta com o apoio da VR e da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais.