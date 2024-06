Bilionária americana doa R$ 50 milhões a organizações no Brasil; veja quais

São Paulo (SP)

A bilionária americana Mackenzie Scott, considerada a quinta mulher mais rica do mundo pelo ranking da Forbes, fez nova rodada de filantropia no Brasil, doando um total de R$ 52,5 milhões a três organizações. A maior beneficiada foi a ONG Plan International Brasil, que recebeu cerca de R$ 40 milhões.

O Idis (Instituto para o Desenvolvimento Social) e o Gife (Grupo de Institutos Fundações e Empresas) também foram contemplados, com R$ 7,5 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. As três entidades passaram por processo de auditoria, em que comprovaram cumprir exigências como finanças estáveis, histórico de atuação e evidências de resultados.

Com a promessa de doar em vida metade de sua fortuna para a caridade, a filantropa criou a organização Yield Giving, por meio da qual já doou mais de US$ 17,3 bilhões a organizações sem fins lucrativos engajadas em diferentes causas sociais ao redor do mundo.

Quinta mulher mais rica do mundo, Mackenzie Scott promete doar em vida metade de sua fortuna para caridade - Jorg Carstensen/AFP

Um diferencial das doações feitas pela bilionária que ajudou Jeff Bezos a fundar a Amazon é que os beneficiários têm total liberdade para escolher como utilizarão os recursos, conforme explica Cássio França, secretário-geral do Gife.

"Não significa que a Mackenzie Scott faça estas doações livres e diretas de olhos fechados. Existe um processo. Fomos escutados, fizemos várias reuniões e entregamos diversos relatórios."

Outra particularidade é o caráter único das doações —um mesmo beneficiário só é escolhido uma vez pela Yield Giving.

A seguir, saiba mais sobre as organizações brasileiras agraciadas pela filantropa entre abril e maio deste ano e como elas pretendem utilizar os recursos.

Plan International Brasil

A Plan International Brasil é uma ONG dedicada à promoção dos direitos das crianças e da igualdade de gênero para meninas. Por meio de programas e projetos em São Paulo, Maranhão, Piauí e Bahia, busca combater a violência contra crianças, adolescentes e jovens.

"No terceiro setor, trabalhamos com escassez. Então quando vem a abundância, por meio de um recurso como este, surge também uma responsabilidade de usá-lo da melhor maneira possível", afirma Cynthia Betti, diretora-executiva da entidade.

Além de investir na construção de parcerias para implementar projetos educacionais, a ONG ampliará a equipe de funcionários, priorizando a diversidade, e fortalecerá seu posicionamento de marca.

"As possibilidades são infinitas e o grande desafio é fazer este dinheiro durar bastante tempo e se converter em mais dinheiro", diz Betti.

Idis

O Idis (Instituto para o Desenvolvimento Social) é uma organização da sociedade civil que atua no fortalecimento do ecossistema da filantropia estratégica e da cultura de doação no país, prestando consultoria a famílias, empresas e organizações que desejem contribuir com causas sociais.

O recurso recebido integrará um fundo patrimonial que será criado neste ano, em comemoração aos 25 anos da organização, como explica sua diretora, Paula Fabiani.

"O fundo será utilizado para melhorar nossas práticas. A ideia é aumentar nosso uso de tecnologia e continuar fazendo advocacy em Brasília para defender melhorias para a filantropia brasileira e promover um melhor ambiente regulatório para fundos patrimoniais."

Paula Fabiani, diretora-presidente do Idis, durante o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, em 2019 - Facebook/Reprodução

Gife

O Gife (Grupo de Institutos Fundações e Empresas) é uma associação de investidores sociais privados, que inclui institutos, fundações e fundos familiares, corporativos independentes ou empresas. Somando mais de 170 associados, a rede destinou R$ 4,8 bilhões a investimentos sociais em 2022, segundo o censo mais recente da organização.

Abertura do Congresso Gife, em São Paulo, em 2018 - Divulgação

O aporte da filantropa americana corresponde a 50% do orçamento anual do Gife e passará a integrar um fundo de reserva. Para Cássio França, secretário-geral da associação, doações desta natureza devem ser incentivadas no Brasil.

"A doação livre e direta é algo a ser ampliado no país. Ela tem a ver com relações de confiança, e o Brasil é muito reconhecido por ter organizações da sociedade civil fortes e potentes. Isso é um reconhecimento internacional: a sociedade civil brasileira é uma boa interlocutora do Estado, seja na figura das ONGs ou de coletivos ou movimentos sociais."