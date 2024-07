Organização brasileira de educação política expande atuação na América Latina

São Paulo (SP)

A Politize!, organização da sociedade civil dedicada à educação política, inicia processo de internacionalização, ampliando sua atuação para México, Colômbia e Argentina, com o objetivo de fortalecer a cultura democrática e a participação política na América Latina.

No início de julho, a entidade lançou três sites, um para cada novo local de atuação. Também foi criada uma conta no Instagram, que reunirá conteúdos em espanhol, voltados não apenas a estes países, mas ao público latino-americano como um todo.

Já estão disponíveis trilhas de conteúdos sobre política, cidadania e democracia nos portais. Serão divulgados também artigos e infografias sobre temas políticos, levando em consideração as particularidades e o atual contexto de cada um dos países.

Time de parceiros voluntarios da Politize! em grupo de trabalhos na Universidade Estadual de Santa Catarina, em Florianópolis, em julho de 2022 - Renato Stockler/Folhapress/RENATO STOCKLER

Para auxiliar na divulgação dos conteúdos, a Politize! conta com a colaboração de organizações locais, como Accountability Lab México, no México, Extituto de Política Abierta, na Colômbia, e Democracia en Red, na Argentina.

As publicações no Instagram seguem o estilo dos materiais divulgados no perfil brasileiro, que reúne mais de 160 milhões de seguidores.

Gabriel Marmentini, diretor-executivo da Politize!, explica que a expansão é uma resposta à crise democrática na região.

"Depois de nove anos produzindo conteúdo na internet para democratizar o acesso ao conhecimento político no Brasil, tendo contato com redes internacionais e conversando com vizinhos na América Latina, percebemos que esse não é um problema só do nosso país."

A princípio, as atividades serão voltadas aos três países, por eles serem os mais populosos. Futuramente, outras nações, como Peru e Venezuela, devem entrar no escopo da atuação internacional da entidade.

Por enquanto, ocorrerá apenas a divulgação de conteúdos digitais. Nas próximas etapas, a ideia é desenvolver campanhas para engajar as juventudes mexicana, colombiana e argentina no processo eleitoral, de modo semelhante ao que ocorre no Brasil.

"Temos uma visão de trabalho em rede, de não fazer nada sozinhos. Por que ir ao México se já tem organizações lá contribuindo para o ecossistema? Simplesmente porque o problema é muito grande. Ele é complexo e global. Precisamos trabalhar em um ecossistema interconectado e preocupado com a democracia", afirma Marmentini.

Fundada após a onda de manifestações das Jornadas de Junho com a missão de combater o despreparo para o exercício da democracia no país, a Politize! promove campanhas educativas, oficinas e mutirões de atendimento para regularizar título eleitoral, além de fornecer materiais didáticos a escolas.

Por meio de seu programa de embaixadores, capacita jovens lideranças para influenciar políticas públicas e disseminar a educação política no país.

Ao longo dos anos, a organização formou quase 3.000 jovens lideranças e impactou mais de 200 mil estudantes no ensino público.

Ela também venceu o Prêmio Empreendedor Social, realizado por Folha e Fundação Schwab, entidade-irmã do Fórum Econômico Mundial, na categoria Escolha do Leitor, no ano de 2022.