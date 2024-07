Vencedores do Empreendedor Social debatem avanços do campo no país

São Paulo

Vencedores de diferentes edições do Prêmio Empreendedor Social se encontram na série especial 'Papo de Responsa', exibida pela TV Folha a partir desta quinta-feira (11). Serão seis capítulos, no formato de talkshow, lançados a cada 15 dias no canal do YouTube do jornal.

A série marca uma das celebrações dos 20 anos do prêmio realizado pela Folha e Fundação Schwab, uma das entidades irmãs do Fórum Econômico Mundial.

Com estilo pinga-fogo, a proposta é passar em revista as trajetórias de inovadores sociais à frente de ONGs, startups, negócios de impacto e movimentos que vêm promovendo transformações significativas, especialmente entre os mais vulneráveis, no país.

Cada programa terá de três a quatro encontros, sob mediação de Eliane Trindade, editora do Folha Social+ e do Prêmio Empreendedor Social, que ancora o talkshow do estúdio da TV Folha, no centro de São Paulo.

O primeiro capítulo traz os irmãos Eugênio e Caetano Scannavino, cofundadores do Projeto Saúde e Alegria, e Tasso Azevedo, do MapBiomas.

Ambas as organizações atuam na área ambiental. Saúde & Alegria venceu a primeira edição do Empreendedor Social, em 2005, com inovações que melhoraram a saúde de ribeirinhos, enquanto o Mapbiomas, laureado entre os Inovadores Sociais do Ano em 2022 em Davos, mapeia a cobertura e o uso da terra no Brasil.

Primeiro capítulo da série Papo de Responsa traz vencedores do Prêmio Empreendedor Social - Reprodução/TV Folha

O programa especial reúne ainda dois vencedores que usam tecnologia para impacto: Robson Melo, da Estante Mágica, e Carlos Humberto e Antonio Pita, da Diaspora.Black.

A edtech de Melo levou o prêmio em 2023 por estimulas alunos a escreverem seus próprios livros em uma plataforma educacional gratuita; já a startup antirracista foi vencedora da categoria Soluções que Inspiram em 2022, ao promover o afroturismo.

O último bloco deste primeiro episódio possibilitou o reencontro virtual de Suzana e Cláudio Pádua, fundadores do IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas), organização que ajuda a proteger a biodiversidade do Brasil, e André Albuquerque, à frente da Terra Nova Regularizações Fundiárias, especialista em mediação de conflitos em áreas de ocupação irregular.

Vencedores do Empreendedor Social em 2009, o casal recebeu o troféu das mãos de Albuquerque, o laureado na edição de 2008.

Maior concurso de empreendedorismo social da América Latina, a premiação chancela, ano a ano, expoentes do ecossistema de impacto no país. Neste ano de celebração dos 20 anos, o Empreendedor Social terá duas categorias: Inovadores Sociais do Ano e Soluções que Inspiram.

Serão reconhecidas lideranças em inovação em áreas como ambiente, educação, saúde, habitação e geração de renda, além de soluções de impacto em direitos humanos, fortalecimento da democracia, equidade de gênero e combate ao racismo.