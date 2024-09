Programa de aceleração para startups de impacto tem prêmio de até R$ 150 mil

São Paulo (SP)

Startups que desenvolvem soluções para desafios socioambientais podem se inscrever até esta quarta-feira (11) no BNDES Garagem, programa gratuito promovido pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) em parceria com a aceleradora de impacto Quintessa.

Em sua terceira edição, a iniciativa vai acelerar cem startups de impacto em fase de criação (buscando apoio para realizar as primeiras vendas) ou de tração (já operacionais, mas que desejam crescer). Inscrições devem ser feitas pelo site oficial.

Temáticas prioritárias do BNDES Garagem neste ano são economia verde, descarbonização, educação, saúde, economia da periferia e segurança pública, porém negócios de outras áreas podem participar.

Programa de BNDES e Quintessa vai acelerar empreendimentos de impacto e distribuir prêmios para negócios que se destacarem - Divulgação

"O Garagem propõe um modelo de aceleração que o diferencia de outras iniciativas, seja por proporcionar uma gama de oportunidades geradas pela proximidade com o banco, seja por facilitar a conexão entre empreendedores com potenciais clientes e investidores", diz Alexandre Abreu, diretor financeiro e de mercado de capitais do BNDES.

"Oferecemos conhecimento técnico, mentoria e acesso a uma ampla rede de networking, garantindo que as startups tenham o suporte necessário para prosperar. Convidamos empreendedores de todo o país a se unirem a nós nesta jornada", completa.

O programa é dividido em duas fases, sendo a primeira delas totalmente virtual. Já a segunda terá uma parte virtual e outra presencial, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, com despesas de deslocamento e hospedagem custeadas pelo programa.

Ainda na segunda etapa, 50 startups serão selecionadas para receber mentorias individuais. Ao final da aceleração, dez negócios que se destacarem (cinco na categoria de criação e cinco na de tração) receberão prêmios de R$ 80 mil a R$ 150 mil.

A execução do programa é da Quintessa, aceleradora de impacto que atua junto a empreendedores, empresas, investidores, institutos e fundações para promover agendas de inovação, impacto positivo e ESG no Brasil.

"Essa terceira edição reafirma nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento de soluções que possam ser parte da solução dos principais desafios socioambientais do Brasil. Nosso objetivo é apoiar startups para que possam se desenvolver e alcançar resultados em termos financeiros e de impacto socioambiental", afirma Anna de Souza Aranha, sócia e co-CEO do Quintessa.

Além de mentorias e acompanhamento individual de gestores do Quintessa, participantes do programa poderão acessar trilhas com conteúdos de gestão e empreendedorismo.