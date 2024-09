Programa que pretende empregar 5 milhões de brasileiros entra em nova fase

São Paulo (SP)

Promover a inclusão produtiva de 5 milhões de brasileiros até 2032 é o desafio do Bora Hub, programa que já impactou mais de 500 mil pessoas e teve nova fase anunciada na quarta-feira (4), em evento da Ambev.

Para cumprir a meta ambiciosa, a empresa já investiu R$ 20 milhões em projetos nas áreas de empoderamento financeiro, conhecimento e conexões, desenvolvidos junto a empresas parceiras.

Nesta nova fase, o programa busca novos parceiros para ampliar oportunidades de trabalho, profissionalização e pontes entre empregadores e candidatos. Organizações interessadas em se unir ao ecossistema devem preencher formulário no site oficial da iniciativa.

Evento de lançamento da nova fase do Bora Hub, que busca novos parceiros para ampliar ecossistema - Divulgação/Marina Sapienza/Ambev

"Este é um projeto muito importante para a Ambev", disse Jean Jereissati, CEO da Ambev, na abertura do evento. "A gente fez uma aposta no Bora. Fomos estudar inclusão produtiva, sempre com a visão de conectar pessoas com o ecossistema, capacitar e dar ajuda financeira. E a gente dá o kick off no nosso hub com a mensagem de que a gente não consegue fazer isso sozinhos."

Adriana Barbosa, diretora-executiva da Preta Hub e fundadora do Festival Feira Preta, também reforçou a necessidade de colaboração, envolvendo setores público, privado e sociedade civil. "Estamos falando de orquestração quando falamos dos desafios da inclusão produtiva."

Um dos painéis do evento teve participação de Renato Paes de Barro, doutor em economia e professor do Insper. "Desde quando foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos [em 10 de dezembro de 1948], o trabalho sempre foi um dos direitos humanos. A Constituição Brasileira trata o trabalho como um direito social, e a inclusão produtiva é a maneira de você garantir esse direito", afirmou.

Por dentro do Bora

Segundo pesquisa da Oppen Social, consultoria que desenvolve soluções de impacto, participantes do Bora têm 24% mais chances de conseguir emprego do que quem está fora do programa.

Painel sobre investimento social privado com Vitor Neia, da Fundação Volkswage, João Alegria, da Fundação Roberto Marinho, e Aline Odara, do Fundo Agbara, durante evento da Ambev na quarta-feira (4) - Divulgação/Marina Sapienza/Ambev

Além das oportunidades de capacitação, o Bora disponibiliza trilhas de conhecimento focadas em empreendedorismo, assim como soluções financeiras com programas de pontuação e opções personalizadas de microcrédito.

Por meio do Bora Empregar, um dos projetos desenvolvidos pelo hub de inclusão produtiva, a Ambev conecta pessoas em busca de emprego a fornecedores e pontos de venda cadastrados em seu ecossistema de 1 milhão de bares e restaurantes.

Recentemente, a companhia de bebidas anunciou parceria com o marketplace de recrutamento online Catho para expandir o alcance dessa iniciativa.