Empresas precisam ampliar visão para além do lucro. É tempo de deixar a busca desenfreada pela lucratividade e adotar modelos de negócios em que o sucesso não se define pelo êxito financeiro, mas também considera o bem-estar promovido à sociedade e ao planeta.

A realidade pede nova postura às empresas. O planeta sofre com escassez de recursos, em razão de décadas de exploração humana ilimitada. Vemos catástrofes naturais com cada vez mais recorrência, mas não menos perplexidade.

Também enfrentamos desigualdades sociais históricas. Negócios podem e devem atuar como parte das soluções. É necessário substituir a lógica do lucro a todo custo por ações socioambientais.

Negócios de impacto se preocupam com problemas sociais e ambientais - Marcelo Justo/Folhapress

Reconhecer que estamos em momento de transição de nossos padrões mentais é fundamental para buscar uma nova forma de agir e de liderar pelos negócios.

Um modelo inovador de empreendimentos vem ganhando força no mercado e na sociedade: os negócios de impacto. No Brasil, o Movimento B lidera essa jornada há dez anos, em busca de um futuro mais consciente e sustentável.

As lideranças usam seus negócios em favor de um sistema econômico inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e o planeta. Mais de 300 Empresas B certificadas no país mantêm seu propósito empresarial no core do negócio e acima do lucro.

Mais do que mitigar ou compensar danos, elas adotaram um modelo de negócios de impacto, melhorando a vida de clientes, funcionários, comunidade e meio ambiente.

O primeiro passo é mensurar os impactos gerados. Aqui, o Movimento B aplica abordagem sistêmica na medição, indicando caminhos para empresas impactarem positivamente.

Essas práticas são questão de sobrevivência das empresas, que consolidam suas reputações e se tornam mais resilientes em crises no mercado e na economia. É impensável o futuro sem impacto socioambiental.

Além disso, empresas atraem e retêm talentos, clientes, investidores e parceiros que compartilham dos mesmos valores, além de prosperar financeiramente.

Espera-se mais que o cumprimento de obrigações legais. É preciso sair da lógica do passado de certidões negativas. A perenidade das organizações depende de como elas impactam o meio ambiente e a sociedade. O impacto socioambiental não dificulta o lucro, mas potencializa seu alcance.

Por meio da Avaliação de Impacto B, o Sistema B oferece gratuitamente às empresas um caminho que as permite ir além das normas legais, gerando impacto positivo em tudo o que se faz no negócio.

Para tal, são considerados aspectos como o formato de gestão e estruturação da empresa (governança), o cuidado com colaboradores (trabalhadores), a relação com áreas de atuação (comunidade), os resultados à natureza (meio ambiente) e a entrega de valor de mudança positiva aos consumidores (clientes).

Na transição para negócios de impacto socioambiental positivo, largam na frente empresas atuantes na construção dessa nova economia mais sustentável. Por isso, é necessário pensar além do lucro e exercer o papel social de seu modelo de negócios.

As Empresas B mostram como é possível unir lucro ao propósito. O Sistema B Brasil, pela certificação e Rede B, lidera essa transformação rumo a uma realidade mais justa e sustentável.

Com líderes conscientes, ajuda na criação de uma cultura empresarial que equilibra lucro e propósito, e promove o bem-estar e a prosperidade aos negócios, às pessoas e ao planeta.

Meu convite para você é: vamos começar a fazer diferente no hoje? Se não nós, quem? Se não agora, quando?