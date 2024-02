Faz 16 até outubro? Saiba como tirar seu título de eleitor a tempo de votar

São Paulo

Se seu aniversário de 16 anos é antes do dia 6 de outubro, você está liberado para votar nas eleições municipais de 2024. É uma chance de ajudar a escolher novos prefeitos e vereadores em 5.568 municípios do país. Para tanto, é preciso tirar o primeiro título de eleitor até o dia 8 de maio.

Título de eleitor - TSE/ Divulgação

No Brasil, o voto é facultativo até os 17 anos, ou seja, só vota quem quiser. A partir dos 18 anos ele vira obrigatório, e deixar de votar pode trazer dores de cabeça como dificuldade para tirar RG e passaporte, pegar empréstimo no banco, renovar matrícula no ensino público e se inscrever em concursos.

Para ter direito a votar em 6 de outubro de 2024, os jovens que completam 16 anos até essa data devem fazer o chamado alistamento na Justiça Eleitoral antes da data limite (8 de maio). É preciso entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, na seção Autoatendimento Eleitoral.

Lá, o interessado deve preencher as informações solicitadas, como nome completo e nome da mãe, e encaminhar documentos pessoais no próprio requerimento.

Entre os documentos pedidos estão imagens da frente e verso do documento oficial de identificação, fotografia tipo selfie segurando esse mesmo documento, e um comprovante de residência, como uma conta de celular ou extrato do banco. Caso não haja nenhum comprovante de residência no seu nome, vale um no nome de um dos seus responsáveis.

Também dá para requerer o título presencialmente em uma unidade de atendimento da zona eleitoral responsável pelo município de domicílio eleitoral, ou seja, onde você deseja votar.

Essa opção, no entanto, pode exigir agendamento. Para saber qual o procedimento na sua região, entre no site do tribunal regional eleitoral do seu estado (em São Paulo, o site é este) e verifique qual o caminho para agendar um horário. Vale lembrar que o atendimento presencial dos cartórios eleitorais ao público é realizado de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 11h00 às 17h00.

Com o título pronto, basta baixar o aplicativo e-Título para verificar o número do documento, imprimir uma versão física dele, encontrar seu local de votação, além de, caso haja o desejo, se cadastrar como mesária ou mesário voluntário.