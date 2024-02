De camiseta na cabeça, ator Diego Cruz faz imitações para 9 milhões de seguidores

São Paulo

Nos vídeos do canal diegodiego_ no TikTok, a camiseta na cabeça não tem uma dona —ela é de todas as mulheres que Diego Cruz inventa. No máximo o que muda é a cor, amarelo para as loiras, marrom para as morenas. E é assim, com o pano cobrindo tudo da sobrancelha pra cima, que o criador de conteúdo vai aumentando seu número de seguidores.

Atualmente, são quase 9 milhões de inscritos para ver as imitações que ele faz das tias da escola, das mães e de qualquer criatura que ele ache que pode render um pouco de zoeira.

"A camiseta não é uma invenção minha, eu já tinha visto gente na gringa fazendo. Mas eu acho que coloquei dentro do meu conteúdo de uma forma que não sai mais. Teve seguidor que perguntou se eu ia botar peruca algum dia, e eu falei que não. Haja o que houver, vai ser com camisa na cabeça!", diverte-se Diego, por telefone, em entrevista ao Folhateen.

O ator Diego Cruz, que tem quase 9 milhões de seguidores no TikTok - Pri Nicheli

Ele conta que, quando estudava teatro, usava a mesma tática nas cenas de improviso. "A gente buscava elementos simples para um código de cena. Para personagens com cabelo grande, a solução era uma toalha ou camiseta enrolada", lembra.

Diego diz que nunca ouviu ou leu qualquer tipo de crítica sobre seu jeito de fazer humor —nas redes sociais, no entanto, já houve quem falasse mal da camiseta. "O Diego Cruz é o único que tem o direito de gravar vídeos imitando mulher com camiseta na cabeça pq o rei é BOM", defendeu o seguidor cirilor no X (ex-Twitter).

"Sinceramente esse tipo de coisa não me abala. Porque eu busco fazer isso sempre de uma forma muito respeitosa, entendendo qual o tipo de abordagem que eu posso dar. A camiseta é porque quero trazer algo muito simples pra cena, pra não parecer que quero fazer algo mirabolante na construção do personagem", afirma.

O ator Lázaro Ramos não teve problemas em botar uma camiseta, ele próprio, em sua cabeça, para mostrar que aprova o jeito de Diego fazer graça na internet. Eles gravaram juntos um vídeo postado recentemente tirando onda das cenas em que "os protagonistas terminam e se encontram no corredor do colégio em qualquer filme teen".

"Lázaro também vem do teatro e sabe que esses elementos cênicos podem ser usados a favor de um personagem, desde que seja de forma respeitosa. Eu tive a ideia da esquete, contei pra ele, perguntei se ele toparia fazer a personagem feminina e ele de cara falou da camiseta", conta Diego.

Os dois ficaram amigos nos bastidores da novela da TV Globo "Elas por Elas", a primeira que Diego foi convidado a fazer. Antes de Lázaro, ele já tinha armado collabs com famosos como as apresentadoras Angélica e Fátima Bernardes, e os atores Cássio Gabus Mendes e Cleo.

Mas os vídeos que mais fazem sucesso, de longe, são os com as professoras e mães que Diego inventa. "Aquela professora que usa microfone portátil", por exemplo, teve 10,8 milhões de visualizações.

"Quanto tem evento de família na sua casa e sua mãe vai te chamar no quarto", por sua vez, teve 12,8 milhões de pessoas assistindo.

Diego chama esses vídeos de "conteúdo de assinatura", junto com os que zoam clichês de filme, tipo o de Lázaro Ramos. As personagens fixas também são quase sempre garantia de sucesso: Tia Cris, Josh e Tracey (os protagonistas de filmes teen), Gabriel (o aluno bagunceiro da escola), Marcão (o professor jovial), Rosângela (a coordenadora da escola), e Madson Morgan (vilã de filme teen) são os principais.

Aos 29 anos, Diego mora sozinho no Rio de Janeiro, onde nasceu. Depois de passar a infância na Ilha do Governador, hoje curte um apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas. "Tenho espaço para receber meus amigos e gente querida aqui. Está sendo incrível", diz.

A independência financeira, ele conta, veio a partir do momento em que passou a fazer parcerias com marcas interessadas em publicidade —os vídeos continuam com a mesma cara, toalha na cabeça etc, mas em cima da mesa que aparece no quadro há, por exemplo, sacos de bisnaguinha sendo anunciados.

"Minha renda na internet hoje é toda relacionada às marcas. O YouTube monetiza os vídeos, mas eu não estou lá. Minhas redes principais são Instagram e TikTok, então o pagamento é via fechamento de parcerias", afirma.

"Pra ganhar dinheiro não tem receita de bolo, mas existem alguns caminhos. Ser criador de conteúdo é um trabalho, tem que trabalhar duro, ter persistência. Mas, antes de tudo, tem que ter algo a dizer, o tal 'conteúdo'. Vai ser comédia, música, culinária? Tem mil possibilidades, mas você precisa achar seu jeito de se destacar nesse mar de criadores que tem hoje."

Com a visibilidade que a novela trouxe, Diego conta que as abordagens de fãs nas ruas mudaram. Antes, eram pessoas mais jovens que chegavam nele, hoje gente mais velha também se aproxima, sem nem saber que Diego é também uma personalidade na internet.

Quando não está trabalhando, ele está ou no rolê com os amigos, ou em companhia da mãe, uma ex-professora de educação física que inspira boa parte dos vídeos de Diego que se passam no ambiente escolar. "Ela é minha fã número um, minha apoiadora desde sempre, comenta em todos os meus posts", conta o ator.

A admiração é recíproca, Diego diz. Ele também morre de orgulho dela, a quase famosa prô Rosana (qualquer semelhança com a coordenadora Rosângela é pura coincidência).