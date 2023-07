Tati Bernardi lança seu primeiro livro para crianças, inspirado na filha Rita

São Paulo

Muitos adultos gostam das histórias que a escritora Tati Bernardi conta —ela já publicou livros, escreve colunas no jornal e apresenta vários podcasts. Para ter tantas ideias assim, Tati observa o cotidiano dela e das pessoas ao seu redor, e assim consegue inventar coisas que parecem de mentira, mas têm um fundo de verdade (isso se chama "autoficção").

Foi reparando no jeito de sua filha Rita brincar que Tati criou "O Mundo É de Todo Mundo", seu primeiro livro escrito para crianças. "O livro é 100% inspirado na minha filha. E a menininha se parece com ela. O nome Rita vem do nome Margarida", conta Tati.

Ilustração de Talita Hoffmann para livro 'O Mundo É de Todo Mundo', de Tati Bernardi - Divulgação

A história começa com Margarida no parquinho, brincando no balanço. Ela adora ficar ali, mas chega uma hora em que precisa sair, para que outras crianças também brinquem. Margarida não fica nada feliz com isso, e bate o pé no chão, contrariada —ela queria o balanço só para ela.

'O Mundo É de Todo Mundo', de Tati Bernardi, editora Companhia das Letrinhas - Divulgação

Situações parecidas vão acontecendo ao longo de "O Mundo É de Todo Mundo", e Margarida vai ter que aprender a lidar com a frustração. "Essa história acontece diariamente com a Rita. Ela é filha única, um tantinho mimada, e às vezes eu preciso lembrá-la que é importante dividir, esperar, ter paciência e saber perder", diz Tati.

Margarida tem um encontro surreal no livro de Tati Bernardi - Divulgação

E não são só as crianças que passam por isso, na opinião da escritora —os adultos também precisam ser lembrados às vezes de que o mundo não é só deles, ela acredita.

"Acho que filhos únicos tendem a ter um pouco mais essa questão, mas a observo também em várias crianças com irmãos. A gente precisa lembrar que é único e maravilhoso e ao mesmo tempo que todo mundo também é único e maravilhoso. Parece confuso não?".

No livro, tudo muda para Margarida quando ela tem um encontro surreal com um novo personagem.

Para ilustrar seu primeiro livro, Tati convidou Talita Hoffmann, que já desenhou nos livros de escritores como Antonio Prata ("Jacaré, Não!", "A Menina que Morava no Chuveiro" e "Palavras Escondidas", da editora Ubu) e Tino Freitas ("Contos de Fraldas", da Companhia das Letrinhas").

"Quero escrever mais livros para crianças sim, sempre inspirados pela minha vivência com minha filha", diz Tati Bernardi. "É um universo muito delicioso e desafiador."

O Mundo É de Todo Mundo Preço R$ 54,90 (32 páginas)

R$ 54,90 (32 páginas) Autoria Tati Bernardi e Talita Hoffmann

Tati Bernardi e Talita Hoffmann Editora Companhia das Letrinhas

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma