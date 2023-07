Veja os 18 livros infantis mais legais para ler nas férias que estão começando

São Paulo

As férias começam oficialmente nesse fim de semana. Há pela frente um mês inteirinho para preencher com descanso e atividades gostosas. A Folhinha elaborou uma lista com os 18 livros mais legais do momento, para você ler durante seu recesso.

Confira abaixo a seleção.

Caderno Alado

A autora nasceu e cresceu em um bairro chamado Infinito, na cidade de Tietê (SP). Lá, também moravam muitos passarinhos, e por isso ela escreveu um livro para apresentar 12 desses seus grandes amigos alados. Tem bem-te-vi, joão-de-barro, pardal, sabiá-laranjeira, sanhaçu-cinzento, tico-tico… Para cada um, um texto com suas características físicas, hábitos e curiosidades, tudo ilustrado de maneira realista.

Caderno Alado Preço R$ 40 (64 páginas)

R$ 40 (64 páginas) Autoria Cristina Porto, ilustrações de Ricardo Costa

Cristina Porto, ilustrações de Ricardo Costa Editora Edições Barbatana

O Coiso

Dora Dócil tem nove anos e tudo que uma criança pode querer. Mas ela quer mais, e se seus pais não lhe derem mais, ela vai gritar. Gritar muito! Agora, Dora quer um Coiso. Você sabe o que é um Coiso? Os pais de Dora também não sabiam, e descobriram na Monstropédia. Coiso é uma bolinha de pelos com um único olho e dentes afiados —será que existem bichos de estimação assim?

O Coiso Preço R$ 34,90 (272 páginas)

R$ 34,90 (272 páginas) Autoria David Walliams, ilustrações de Tony Ross e tradução de Flora Pinheiro

David Walliams, ilustrações de Tony Ross e tradução de Flora Pinheiro Editora Intrínseca

De Onde Vêm os Penicos?

Muitas dúvidas cercam os penicos na turma do ratinho. E, para ajudar os amigos a dizer adeus às fraldas e começar a fazer cocô e xixi em um novo lugar, ele compra penicos para todo mundo. Só que vai ser preciso muita paciência até que a pomba, o bezerro, o cachorrinho e outros animais saibam como é que se faz para usar um peniquinho.

De Onde Vêm os Penicos Preço R$ 69,90 (40 páginas)

R$ 69,90 (40 páginas) Autoria Guido Van Genechten, tradução de Camila Werner

Guido Van Genechten, tradução de Camila Werner Editora Companhia das Letrinhas

Domingo

Um menino e seu cachorro vivem um domingo qualquer na casa da avó —onde, vale dizer, nenhum domingo é um domingo qualquer, quem tem avó sabe. Preste atenção nos detalhes dos lindos desenhos realistas e coloridos (os olhos da avó são muito expressivos).

Domingo Preço R$ 59,90 (56 páginas)

R$ 59,90 (56 páginas) Autoria Marcelo Tolentino.

Marcelo Tolentino. Editora Companhia das Letrinhas

Exercícios de Ser Criança

Você sabe o que são despropósitos? São ideias que parecem meio malucas logo de cara, e que especialmente os adultos acham esquisitas. Criar peixes no bolso, por exemplo, carregar água na peneira, ou construir uma casa em cima de gotas de orvalho. Manoel de Barros cria uma história cheia de despropósitos nesse livro, que mostra o poder e a graça da poesia.

Exercícios de Ser Criança Preço R$ 57,90 (48 páginas)

R$ 57,90 (48 páginas) Autoria Manoel de Barros, ilustrações de Fernanda Massotti e Kammal João

Manoel de Barros, ilustrações de Fernanda Massotti e Kammal João Editora Companhia das Letrinhas

Formiguinhas

Enquanto espera pelo nascimento do irmão, uma menina reflete sobre a vida olhando uma fila de formigas. No meio disso tudo, ela come um doce antes do almoço (come um doce e uma aranha junto, olha o spoiler!), e faz o leitor rir de uma enrascada (com respeito) além de filosofar sobre a vida.

Formiguinhas Preço R$ 51 (32 páginas)

R$ 51 (32 páginas) Autoria Natalia Borges Polesso, ilustrações PriWi

Natalia Borges Polesso, ilustrações PriWi Editora FTD

Jacaré, Não!

Jacaré não é roupa, não é comida, não é material da escola, não é sabonete nem condicionador. Jacaré é bicho! Veja cenas engraçadas em que um jacaré acaba se metendo e dê risada com o jeito com que a vida normal pode mudar quando se coloca nela um único novo (e "sutil") elemento.

Jacaré, Não! Preço R$ 59,90 (48 páginas)

R$ 59,90 (48 páginas) Autoria Antonio Prata, ilustrações Talita Hoffman

Antonio Prata, ilustrações Talita Hoffman Editora Ubu

O Livro Preferido de Um Garoto Sabido

Uma história dentro de uma história dentro de outra história… E assim segue esse livro (ou seriam esses livros?) que mistura pirata com Cachinhos Dourados, com um dragão e com um cavaleiro. O texto é em versos rimados e a trama não tem começo nem fim, o que faz a imaginação rolar solta.

O Livro Preferido de um Garoto Sabido Preço R$ 54,90 (32 páginas)

R$ 54,90 (32 páginas) Autoria Julia Donaldson e Alex Scheffler

Julia Donaldson e Alex Scheffler Editora Companhia das Letrinhas

A Lua Caiu

A menina tão pequena quanto a perna da Dona Aranha toda noite trabalha em sua horta, até que um dia uma inconveniência acontece: a lua despenca lá de cima sobre todas as coisas gostosas que nascem do chão. Comidas amassadas, caos, e o leitor acompanha como as duas, a lua e a menina, resolvem esse impasse.

A Lua Caiu Preço R$ 69,90 (52 páginas)

R$ 69,90 (52 páginas) Autoria Irena Freitas

Irena Freitas Editora VR Editora

A Menina Alta

Uma "bonita bonita", com olhos de mel e cabelos encaracolados, que tem muitas qualidades mas que, ainda assim, todo mundo só consegue reparar em uma característica sua: ela é alta. E, quando ela faz 12 anos e fica mais alta que todos os amigos, ser alta vira um xingamento. Um livro que fala de autoestima e debate padrões.

A Menina Alta Preço R$ 54,90 (36 páginas)

R$ 54,90 (36 páginas) Autoria Carpinejar, ilustrações de Sandra Lavandeira

Carpinejar, ilustrações de Sandra Lavandeira Editora Bertrand Brasil

A Menina Jurássica

Sabe como os meninos implicam com Nina quando ela aparece fantasiada de tiranossauro na escola? Eles gritam: "Você foi extinta! Você foi extinta!". Só que isso não a faz desistir da sua paixão, os dinossauros, nem de sonhar em viver em um mundo onde eles não tenham sido exterminados por um meteoro gigante. Prepare-se para se apaixonar por Nina.

A Menina Jurássica Preço R$ 49,90 (56 páginas)

R$ 49,90 (56 páginas) Autoria Vanna Vinci

Vanna Vinci Editora Companhia das Letrinhas

Mortina - E Uma Surpresa de Arrepiar

"Banhos de lama podre são revigorantes para os zumbis" é uma das frases deste livro que tem muito bom-humor, ilustrações divertidas e linguagem rápida de quadrinhos. É Dia das Bruxas, e Mortina está ansiosa para curtir. Só que um cartão-postal de seus pais, enviado durante a viagem da qual eles nunca voltaram, vai mudar seus planos completamente.

Mortina - E Uma Surpresa de Arrepiar Preço R$ 59,90 (56 páginas)

R$ 59,90 (56 páginas) Autoria Barbara Cantini

Barbara Cantini Editora Companhia das Letrinhas

O Pai da Mamãe

Durante um passeio na praia, como muitos que a gente dá durante as férias, uma menina conversa com seu avô. Eles falam sobre coisas da aparência e da mente, sobre trabalho de adultos, sobre emoções e aprendizados. O avô ouve tudo muito atento e assiste à descoberta da neta sobre como o tempo age nos laços que as famílias têm.

O Pai da Mamãe Preço R$ 56 (40 páginas)

R$ 56 (40 páginas) Autoria Cristiana Gomes, ilustrações de Odilon Moraes

Cristiana Gomes, ilustrações de Odilon Moraes Editora Editora Caixote

Quanto Bumbum!

Tem alguma coisa importante acontecendo na floresta, mas não dá para enxergar o que é porque tem um monte de bumbum na frente (quando se é criança, por muito tempo a altura da gente é exatamente a do bumbum dos adultos, e, se eles não dão licença, realmente fica difícil vencer o paredão). Descubra ao longo do livro o motivo de todos da mata estarem muito felizes hoje.

Quanto Bumbum! Preço R$ 52 (32 páginas)

R$ 52 (32 páginas) Autoria Isabel Malzoni, ilustrações de Bruna Lubambo

Isabel Malzoni, ilustrações de Bruna Lubambo Editora Editora Caixote

O Que Você Vê

Este é um bom livro para convidar um adulto para ler junto —ele também vai se surpreender com o que a gente não vê mesmo estando tão claro na nossa frente. Por meio dos seus desenhos, o autor vai criando uma confusão de gente caminhando por todos os lados, com suas histórias e sentimentos se misturando.

O Que Você Vê Preço R$ 49 (96 páginas)

R$ 49 (96 páginas) Autoria Alexandre Rampazo

Alexandre Rampazo Editora Boitatá

Samambaia Canibal

Na cidade de Piratininga, há uma samambaia muito louca. Ela come tudo, come todos, ela está descontrolada. Caetano, a planta em questão, ganhou vida depois de receber um adubo especial, e agora Manela, a garota a criou, vai tentar detê-la junto com sua amiga Salustiana.

Samambaia Canibal Preço R$ 49,90 (96 páginas)

R$ 49,90 (96 páginas) Autoria Tiago de Melo Andrade

Tiago de Melo Andrade Editora Companhia das Letrinhas

Ser o Que se É

Dá para perder (ou ganhar?) horas neste livro, virando suas partes umas sobre as outras e criando histórias variadas. A ideia é misturar pedaços dos personagens e, além de se divertir, também pensar um pouco sobre a importância das diferenças e da liberdade de a gente poder ser quem a gente tem vontade. O projeto gráfico (o "jeitão" do livro) é especial, com espiral em vez de lombada, e totalmente interativo.

Ser o Que se É Preço R$ 69,90 (48 páginas)

R$ 69,90 (48 páginas) Autoria Pedroca Monteiro e Daniel Kondo

Pedroca Monteiro e Daniel Kondo Editora Companhia das Letrinhas

O Vestido de Afiya

A peça de roupa favorita da menina Afiya guarda a memória de todos os lugares por onde ela já passou e de todas as emoções que experimentou durante esses passeios. Estão lá as flores que ela contempla e as pombas que ela assiste em revoada. Os desenhos parecem pinturas que vemos nos museus.

