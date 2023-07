Veja lista de 10 podcasts para crianças para ouvir na volta para casa depois das férias

São Paulo

As férias estão chegando ao fim e com isso muita gente tem que fazer o caminho de volta para casa. A estrada pode ser muito chata se a distância for longa ou se muita gente tiver a ideia de viajar no mesmo horário, o que causa trânsito.

Para tornar essa etapa do recesso menos entediante, a Folhinha listou 10 podcasts feitos especialmente para crianças de todas as idades. Tem coisa mais agitada, para aqueles momentos de animação, e tem coisa mais calminha, para quando bater o cansaço.

Programa Maritaca

O nome não poderia ser mais fiel à ideia deste podcast: ser um programa tipo os programas de rádio, com vários quadros e episódios divididos em momentos diferentes. Tem música, brincadeira, contação de história e muitos depoimentos de crianças, o que deixa o podcast ainda mais legal e com a cara do público para quem ele é feito. Um dos episódios mais divertidos é o "Chilique", em que todo mundo admite que já chilicou um dia, e a historinha fala do monstrinho Birra Birrinha da Silva.

Rádio Folhinha

Em sua primeira temporada, o podcast da Folha é feito para crianças a partir de 6 anos, mas todo mundo pode ouvir e aproveitar para aprender alguma coisa. Cada episódio trata de um assunto, sempre com o mesmo formato de conversa com um especialista naquele tema. O podcast fala sobre feminismo, corpo humano, conquista do espaço, crise do clima, democracia, guerra e luto. O médico Drauzio Varella é um dos entrevistados.

Conta Essa História Pra Mim

As histórias favoritas de uma mãe e filha viraram episódios do podcast, que depois abriu espaço para saber quais são as histórias favoritas de ouvintes. Os episódios são bem curtinhos, em média com menos de dez minutos, então dá para maratonar e emendar um no outro. O livro "Hoje Não Quero Banana" rende um dos episódios mais fofinhos.

Pirimbim

Um grupo de amigos viaja para uma chácara fora da cidade, no meio da natureza. No começo, ninguém sabe se vai ser legal ou se vai ser chato à beça (especialmente para um dos personagens, vidrado em videogame e que acha que não sabe ficar longe dos jogos). Acaba que dá tudo certo e o passeio é superlegal, e os 12 episódios de dez minutos cada mostram como esse pessoal pode ser mais parecido com a gente do que a gente imagina. Disponível no site do programa.

Calunguinha

O protagonista e sua mãe tomam chás juntos e, quando ela sopra a xícara para esfriá-la, magicamente Calunguinha sai voando com a fumaça e vai parar no lugar onde a história daquele episódio se passa. Junto com seu avô, que já é um ancestral e que só Calunguinha consegue ver, toda noite ele voa e, na volta, canta para a mãe o que aprendeu. É um podcast que fala sobre ancestralidade negra, e que já teve participantes como o ator Lázaro Ramos e a ministra e cantora Margareth Menezes.

A Incrível Nave Sonora

Aonde você iria se tivesse uma nave especial (leia bem, ela não é "espacial")? Neste podcast a nave pode ir a florestas, cidades, vulcões, cavernas, o fundo do mar e até mesmo ao corpo humano, sempre para explorar direitinho cada um desses ambientes. Eles fazem isso encolhendo a nave e usando microfones muito potentes. Vale ouvir na ordem, para seguir as sugestões tipo desenhar sua nave no primeiro episódio (não se esqueça de levar lápis e papel no carro).

Até Onde Vai a Sua Coragem

São apenas cinco episódios, mas que valem como se fossem 50. Eva Zgnidróvski é uma encantadora de pulgas e narra essa história, livremente inspirada na obra da escritora Eva Furnari. Um circo, uma ventania, borboletas e o Prefeito Coisa Nenhuma que quer a todo custo construir um parque empresarial movimentam a trama. Prepare-se para ficar com a musiquinha que canta o nome das pulgas de Eva (Olfa, Nuska e Moila) grudada na sua mente para sempre.

Meu Humano Saiu

Os tutores da cachorra Dori foram dar um rolê e ela ficou sozinha em casa. Em vez de sentar e chorar, ela produz um podcast em que entrevista um animal diferente a cada episódio. Ela é meio alucinada e animadíssima, o que vai ajuda a manter todo mundo ligado, prestando bastante atenção. Tem conversa com siri, mosquito, lobo-guará, preguiça, barata e até anêmona.

Coisa de Criança

Nas três temporadas do podcast, cada uma com mais de 20 episódios, a chance de aquela pergunta que você já fez para um adulto ter sido respondida é altíssima. Por que o peixe elétrico não toma choque, por exemplo? Essa está lá no episódio 22 da temporada 2. E o que é tédio? Essa é tema do episódio 22 também, mas da temporada 3. Todos os assuntos são resolvidos em até 20 minutos e de maneira divertida e didática.

O Mundo Mágico das Histórias

Uma mãe, uma filha, bons livros e um microfone: essa é a receita deste podcast que, além de entreter, também pode matar a curiosidade de quem viu um título legal na livraria, mas ainda não teve a chance de comprá-lo. Tem, por exemplo, a leitura de "Até as Princesas Soltam Pum" (Brinque Book), de Ilan Brenman, e que completou 15 anos de idade este ano, e o divertido "A Vaca que Botou um Ovo" (Salamandra), publicado um tempão atrás.

