Dá para morrer de susto? Saiba como o corpo reage quando nos assustamos

Buuuu!... Assustou? Se sim, muito provavelmente seu coração disparou, ou seja, começou a bater mais rápido do que o normal. Outras reações também podem estar se desenrolando no seu corpo todo como reflexo de você ter se assustado, desde ficar com as mãos geladas até ter dor de barriga. Tudo isso é normal e acontece com a maioria das pessoas.

No próximo dia 23, é celebrado o Dia do Susto (tem quem diga que o dia certo é em julho, então as duas datas valem). Marcando a efeméride, a Folhinha conversou com o cardiologista Ricardo Contesini Francisco para entender melhor as consequências de um susto e, principalmente, se dá para morrer disso.

"É muito difícil a gente morrer de susto", tranquiliza Ricardo. "O susto pode causar algumas alterações no nosso corpo, mas a gente só vai morrer se tiver algum outro problema no coração que a gente não conheça."

De início, logo que o susto acontece, o batimento do coração muda. "Quando o coração acelera, ele gasta mais energia. Ele também pode bater descompassado, é o que chamamos de arritmias", explica o médico.

A pressão sanguínea também aumenta. Depois, os vasos sanguíneos, que são veias que temos pelo corpo todo (na perna, no pulmão, no cérebro, nos olhos etc), passam por uma vasoconstrição. "Ou seja, o vaso fica mais apertado, e isso pode dar alterações no corpo inteiro", continua Ricardo.

Ele ensina que, no susto, há uma grande descarga de adrenalina, que é uma substância liberada quando se passa por algum estresse. "E o susto nada mais é do que estresse, né?", compara.

"Por causa dessa adrenalina e da vasoconstrição, você pode ter uma sensação de falta de ar e ainda perceber que suas extremidades do corpo estão mais frias. A mão fica mais gelada, a boca fica seca, o pé fica gelado, a gente fica pálido."

Também é comum ficar com falta de ar e com dor de barriga, dando a impressão de que está tudo queimando por dentro. "Isso é porque o susto pode aumentar a liberação de ácido clorídrico no estômago", diz.

A duração desses sintomas depois do susto varia de pessoa para pessoa —o cardiologista diz que podem ser minutos e às vezes até horas.

"O que é muito importante saber é que, se isso durar muito e ficar atrapalhando a pessoa, ou se ela tiver algum sintoma mais importante como dor no peito ou desmaio, aí sim é importante procurar ajuda médica."

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma