Rover da Nasa e missão com robôs são partes mais legais da exposição 'Missão Marte'

São Paulo

O caçador de asteroides Miro L. T. tem 7 anos e foi visitar a exposição "Missão Marte", que abriu essa semana em São Paulo. Desde os 2 anos, Miro já sabia todos os nomes dos planetas do Sistema Solar, e aos 6 entrou para o Mensa Brasil, um clube para pessoas de alta inteligência. Ele acha fundamental que as pessoas saibam mais sobre astronomia.

"Se as crianças querem virar cientistas, elas precisam conhecer mais o espaço", afirma Miro. Ele também acha que esse conhecimento pode nos preparar para uma eventual queda de um meteoro na Terra, seja evitando o problema, seja sabendo lidar com ele. "Mas, se acertar, já que a gente vai ter colonizado Marte, a gente vai poder ir pra lá. E, se a gente estiver em outros planetas, a gente vai sobreviver melhor neles", diz.

Itens da exposição "Missão Marte', no Morumbi Town Shopping - Ale Cavalieri/Divulgação

A mostra "Missão Marte" é gratuita e está em cartaz no Morumbi Town Shopping. Ela é dividida em dois ambientes interativos, que têm como objetivo ensinar crianças e adultos sobre avanços da exploração espacial e sobre robótica e resolução de problemas.

Na primeira parte, os visitantes podem ver itens trazidos de um dos maiores centros espaciais do mundo, o Kennedy Space Center, em Orlando (EUA). Há peças autografadas por Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, e uma réplica do capacete do astronauta Alan Shepard, que também foi à Lua nos anos 1970. Também há um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela Nasa que está há mais de dois anos circulando pela superfície de Marte.

O rover, aliás, foi a parte favorita de Miro. "É bem legal. E imagina se os nossos carros fossem em forma de rover, e a gente pudesse controlar eles? E o rover foi moldado para explorar Marte porque, no futuro, os humanos vão descobrir se vão poder viver lá. Inclusive você", disse Miro na entrevista à Folhinha.

Miro quando tinha 5 anos, em foto para a Folhinha - Bruno Santos/Folhapress

Miro também curtiu a cabine de ônibus espacial, "porque dá pra ir atrás", e os robôs. "Robôs todo mundo sabe o que é, e eles têm partes legais, tipo garras coletoras de pedras e câmeras", conta.

Isso tudo acontece no segundo ambiente de "Missão Marte", onde minirrobôs simulam os rovers que já estiveram em missões no planeta vermelho para cumprir desafios como instalar módulos espaciais para futuras missões tripuladas em Marte, tirar o rover que ficou preso em uma cratera, e fazer o robô limpar a sujeira do painel após uma tempestade de areia.

Para montar a exposição, os organizadores contaram com a consultoria e ajuda de profissionais do International Space Academy, programa global de incentivo à educação espacial investido pela Nasa, a agência espacial americana.

Para participar de "Missão Marte", que fica em cartaz até dezembro, basta fazer agendamento no link (www.kscia.internationalschool.global/missaomarte).

Missão Marte Quando De 12 de setembro a 8 de dezembro. De seg. a qui., das 10h às 22h. Sex., das 10h, às 17h. Sáb., das 19h às 21h, e dom. e feriados, das 14h às 20h.

De 12 de setembro a 8 de dezembro. De seg. a qui., das 10h às 22h. Sex., das 10h, às 17h. Sáb., das 19h às 21h, e dom. e feriados, das 14h às 20h. Onde Morumbi Town Shopping (Av. Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade, São Paulo)

Morumbi Town Shopping (Av. Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade, São Paulo) Preço Grátis com agendamento em www.kscia.internationalschool.global/missaomarte

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma