'Pergunta pra Folhinha' explica por que existem diferentes línguas

São Paulo

O idioma oficial no Brasil, a língua portuguesa, veio dos colonizadores que exploraram o Oceano Atlântico nos séculos 15 e 16. Mas quando eles chegaram aqui, os indígenas já falavam entre 600 e mil línguas diferentes.



Ainda hoje, os pesquisadores calculam que haja 150 línguas deles sendo faladas em todo o território brasileiro. E a língua portuguesa é a titular em países como Angola, Moçambique, Timor-Leste e a pequenina São Tomé e Príncipe.



As curiosidades por trás dessa viagem de palavras estão no vídeo "Quantas línguas diferentes as pessoas falam no mundo?", um dos episódios da nova série "Pergunta pra Folhinha".

Em uma temporada com oito animações (e um bônus), a Folha ajuda os leitores com menos de 12 anos a entenderem o noticiário. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.



TODO MUNDO LÊ JUNTO



Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança