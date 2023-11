Conheça os 5 livros que concorrem ao Prêmio Jabuti de melhor infantil do ano

São Paulo

O Prêmio Jabuti é um dos troféus mais importantes que um escritor pode receber no Brasil. Ele é entregue todos os anos desde 1959, e foi criado por um escritor chamado Edgard Cavalheiro, que, entre outras coisas, escreveu uma biografia do também escritor Monteiro Lobato (é muito escritor e escritora junto!).

Sempre perto do final do ano o Prêmio Jabuti escolhe autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros como os melhores em várias categorias. Entre elas, está o Melhor Livro Infantil, que pretende eleger o livro mais legal em diversos aspectos escrito para crianças desde o ano passado.

Ilustração do livro 'Doçura', um dos finalistas do Prêmio Jabuti na categoria infantil - Divulgação

Conheça abaixo os indicados ao Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil em 2023, que será entregue em cerimônia no dia 5 de dezembro.

Doçura

Uma mulher grávida lê um livro sentada na cadeira de balanço. Ela parece tranquila. Na página ao lado, uma mulher ara a terra para plantar algo nela. Sabemos que as duas são a mesma pessoa por conta do vestido cor-de-rosa, da mesma cor que sua bochecha.

Ao longo de todas as páginas do livro, que não tem palavras, este mesmo paralelo segue sendo feito: a mulher de vestido vê o tempo passar conforme seu bebê nasce e cresce, enquanto, do outro lado, ela também cuida de semear e criar a natureza. As autoras transmitem, assim, a ideia de que, quando os adultos compartilham o gosto pela leitura com as crianças, algo de bom está sendo plantado para o futuro.

Doçura Preço R$ 54,90 (36 páginas)

R$ 54,90 (36 páginas) Autoria Emília Nuñez e Anna Cunha (Ilustrações)

Emília Nuñez e Anna Cunha (Ilustrações) Editora Tibi Livros

Desligue e Abra

A ideia deste livro surgiu quando seu autor caminhava despretensiosamente e, do nada, imaginou como seria a vida se ele fosse, em vez de humano, um livro. Ilan Brenman, escritor de dezenas de livros para crianças, se aprofundou na "viagem" e tentou pensar o que ele diria, caso se transformasse de fato nesse tal livro.

Ilustração de Veridiana Scarpelli para livro 'Desligue e Abra', de Ilan Brenman - Divulgação

"Eu ia querer dizer para as crianças que eu sou melhor que o celular, e que eu posso provar isso", disse Ilan em entrevista à Folhinha em janeiro deste ano. "Eu tenho falado e escrito sobre o uso dos celulares pelas crianças há bastante tempo. Quero mostrar que eles e os tablets têm causado muitos malefícios às crianças."

É como se o livro "falasse" com o leitor, trocando uma ideia e se comparando os eletrônicos. Nisso, surgem propostas de brincadeiras que vão desde cantar com voz fininha e depois bem grave, até arremessar o exemplar para o alto, sem dó.

Desligue e Abra Preço R$ 72 (48 páginas)

R$ 72 (48 páginas) Autoria Ilan Brenman e Veridiana Scarpelli (Ilustrações)

Ilan Brenman e Veridiana Scarpelli (Ilustrações) Editora Moderna

O Menino, o Pai e a Pinha

Uma das coisas que unem o menino e o pai desta história, além de todo o amor que sentem um pelo outro, é a coleção de pinhas que eles juntaram. Tudo corre bem até que um dia o pai e o menino se desentendem e tudo fica muito esquisito —especialmente a forma com que o filho enxerga o adulto.

Um livro que fala sobre paciência (ou a falta dela), erros e perdão.

Capa do livro 'O Menino, o Pai e a Pinha', finalista do Prêmio Jabuti 2023 - Divulgação

O Menino, o Pai e a Pinha Preço R$ 34,90 (32 páginas)

R$ 34,90 (32 páginas) Autoria Yuri de Francco e Ionit Zilberman (Ilustrações)

Yuri de Francco e Ionit Zilberman (Ilustrações) Editora Ciranda na Escola. R$ 34,90 (32 páginas)

Voar na Imaginação

Quem mora na cidade grande até vê passarinhos, mas são poucos. Há os (muitos) pombos, sempre seguros e destemidos, alguns belos sabiás com seus corpos robustos, uma ou outra rolinha... É ainda mais raro que os moradores das metrópoles consigam ver esses animais de pertinho.

Neste livro, o autor e ilustrador apresenta 48 pássaros brasileiros em lindos desenhos com belos detalhes, como por exemplo os olhares tão expressivos que parece que os bichinhos estão vivos nas páginas. Também é legal prestar atenção aos nomes de cada um, às vezes engraçados.

Os passarinhos se entrelaçam numa história poética e que traz esperança de que, um dia, o homem possa se conectar de maneira mais profunda com a natureza.

Voar na Imaginação Preço R$ 70 (56 páginas)

R$ 70 (56 páginas) Autoria Celso Vicenzi

Celso Vicenzi Editora Arte Editora

Arte Editora Link: https://www.voarnaimaginacao.com.br/

A Espera

A cachorrinha Dadá é tipo uma shi tzu, e tem o corpo branco com uma mancha cor de creme nas costas, além de um laço azul na cabeça. Ela mora em uma casa com seu tutor, a quem espera todos os dias diante da porta de entrada. Dá para ver a dança que Dadá faz quando a pessoa que ela ama chega.

O nome do livro vem dessa espera que os animais de estimação vivem enquanto suas famílias não voltam das coisas que fazem no mundo lá fora. Um dia, o tutor de Dadá não chega como de costume, e a partir disso a história toma um rumo surpreendente e emocionante.

A Espera Preço R$ 58,65 (32 páginas)

R$ 58,65 (32 páginas) Autoria Ilan Brenman e Seta Gimeno (ilustrações)

Ilan Brenman e Seta Gimeno (ilustrações) Editora Moderma

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma