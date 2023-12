'Pergunta pra Folhinha' discute se videogame faz mal ao cérebro

São Paulo

O tema costuma gerar muita discussão: normalmente, os pais querem limitar o tempo que os filhos passam diante de jogos eletrônicos, enquanto os filhos querem é mais.



As dúvidas dos adultos têm uma explicação: os efeitos imediatos e de longo prazo da exposição a videogames não são totalmente conhecidos –mas há muitos estudos sendo feitos.

Muitos resultados desses trabalhos mostram alterações na atividade cerebral e melhores performances em testes de visão, de memória e de atenção, por exemplo.

E agora os pesquisadores trabalham também para desenvolver jogos que possam ter impacto positivo na saúde e no bem-estar das pessoas.

Eles hoje já estão sendo testados contra depressão, ansiedade, déficit de atenção e transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo.

Todas essas informações estão no episódio "Videogame faz mal pro cérebro", da nova série infantil publicada pela Folha, "Pergunta pra Folhinha".

São oito vídeos animados (e mais um episódio bônus) que ajudam a explicar o noticiário aos leitores com menos de 12 anos. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.

