'Pergunta pra Folhinha' aborda risco de destruição da Amazônia

São Paulo

O evento mais importante do ano para o meio ambiente começa nesta quinta-feira (30) e vai até o meio de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



É lá que líderes de diferentes países se reúnem para discutir soluções para o planeta, na chamada COP28 –a 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

E Amazônia tem papel central nesses debates. A maior floresta tropical do mundo, com quase 7 milhões de quilômetros quadrados espalhados por oito países, tem a maior parte do seu território no Brasil.



A série 'Pergunta pra Folhinha' discute os riscos da destruição acelerada da floresta no episódio 'A Amazônia pode mesmo acabar?'.

O vídeo faz parte da temporada com oito animações (além de um episódio extra) produzido pela Folha para as crianças com até 12 anos. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.



TODO MUNDO LÊ JUNTO



Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança