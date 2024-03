Saiba por que Albert Einstein é tão importante para a física (e por que ele mostrou a língua naquela foto)

São Paulo

No dia do aniversário de 72 anos de Albert Einstein, em 1951, vários fotógrafos e jornalistas se aglomeraram em frente ao seu trabalho, no Instituto de Estudos Avançados na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Eles queriam fazer imagens de Einstein naquela data importante e, quando ele apareceu, gritavam coisas como "Ei, professor, sorria para um retrato de aniversário, por favor!".

Einstein ficou fulo da vida. Ele nunca foi fã da mídia e detestava dar declarações públicas. Para deixar bem clara sua irritação, o físico então botou sua língua para fora, bem comprida e batendo no queixo e… flash! Uma foto que entraria para a história foi registrada por Arthur Sasse.

O físico alemão Albert Einstein (1879-1955) e sua língua, registrados pelo fotógrafo Arthur Sasse - France Presse-AFP

Àquela altura, Einstein já era um cientista famoso. "Os conhecimentos que ele produziu revolucionaram muitas das coisas que a física sabe sobre a natureza", diz Gabriela Camargo Campos, física formada pelo Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo) e mestre em cosmologia. Ela explica que um dos motivos por que Einstein é tão conhecido é ter descoberto muitas coisas diferentes.

"As teorias dele preveem coisas que jamais imaginávamos que poderiam acontecer. Além disso, acho que ele se tornou importante e marcante tanto na física quanto fora dela também pelas reflexões que fazia a respeito do conhecimento humano e da humanidade, e pelas preocupações que tinha com ela."

Albert Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, em 14 de março de 1879. Se fosse vivo, teria completado 145 anos na última quinta-feira. Filho de um vendedor e engenheiro e de uma dona de casa, Einstein se mudou com a família para a Suíça quando ainda era jovem. Em 1933, quando o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha, Einstein estava nos Estados Unidos, e por lá ficou até sua morte, em 18 de abril de 1955.

Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921, publicou mais de 300 trabalhos científicos, deu palestras em universidades do mundo todo e foi amigo de personalidades do seu tempo. Em 1999, foi eleito por cem físicos renomados como o físico mais memorável de todos os tempos. No mesmo ano, a importante revista americana Time o classificou como "a pessoa do século 20".

A física existe de forma parecida com o que é hoje já há mais ou menos 400 anos, Gabriela afirma. "Mas, pelo que sabemos, os seres humanos questionam a natureza e tentam explicá-la há milhares de anos", completa.

Os físicos entram nessa equação como os cientistas que estudam os fenômenos que acontecem na natureza, desde os objetos e corpos menorzinhos (menores até do que as formigas) até estruturas enormes como o Sol, as estrelas e todo o universo.

"De certa forma, as físicas e físicos estão interessados em descobrir como é a natureza e por que ela é desse jeito, respondendo a questões amplas como 'Por que o sol brilha?', 'Do que são feitas todas as coisas?', 'O universo teve um começo?', até a outras mais cotidianas, como 'Por que as coisas caem?', 'Por que vamos pra frente quando o carro freia?' e 'O que acontece quando levamos um choque?'", diz Gabriela.

Einstein foi responsável por mudar totalmente o que sabemos sobre o tempo, o espaço e os movimentos. Segundo sua teoria da relatividade, o tempo passa diferente e as distâncias e tamanhos dos corpos variam dependendo da velocidade na qual eles —ou as pessoas que os medem— estão. Nós só não percebemos isso no nosso dia a dia porque, no geral, não estamos em movimento com velocidades tão altas.

"Isso significa, por exemplo, que se uma pessoa entrasse em uma nave espacial que viajasse a velocidades muito, muito, muito rápidas, mais rápidas do que todas que você conhece, quando essa pessoa voltasse para a Terra teria envelhecido menos do que as pessoas que ficaram na Terra, porque aqui teria se passado mais tempo do que para ela", explica Gabriela.

"Einstein também mudou o que sabemos sobre a força da gravidade, explicando de uma forma bastante diferente por que a Terra e os planetas giram em torno do Sol, por que a Lua gira em torno da Terra etc. Todas essas contribuições não só explicaram muitas coisas na época dele, mas permitiram que muitos cientistas que vieram depois descobrissem mais coisas, como, por exemplo, que o universo teve um começo, por que ele está em expansão, e que todas as galáxias estão se afastando uma das outras."

Gabriela entende que muitas pessoas acham a física uma disciplina difícil, e isso pode ser porque ela é abstrata e explica as coisas de maneira diferente de como pensamos no dia a dia —além de usar bastante matemática, outra coisa complexa para muita gente.

"Mas, diferente do que muitos pensam, cientistas não são pessoas geniais ou malucas, nem descobrem as coisas só a partir de momentos de inspiração. Eles e elas são pessoas normais que estudam bastante para aprender e tentar descobrir coisas novas."

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança