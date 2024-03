Banda Fera Neném lança seu segundo disco para crianças 'de 0 a 137 anos'

São Paulo

A banda Fera Neném existe há 14 anos, e nesse tempo vem fazendo música para crianças de 0 a 137 anos. "Ou seja, são poucos que não podem escutar o nosso som. Até hoje, só uma vez soubemos de uma pessoa de 138 anos que não conseguiu escutar nosso disco", brinca Lia Biserra, uma das quatro integrantes e fundadora do grupo.

Nesta sexta-feira (15), eles lançam seu segundo disco, o "Xi, Deu Zebra!". Essa é uma expressão que, quando usada pelos adultos, quer dizer que alguma coisa saiu diferente do que se esperava. Mas, neste caso aqui, o álbum tem a cara que a Fera Neném queria que ele tivesse.

Capa do disco 'Xi, Deu Zebra!!', da banda Fera Neném - Divulgação

O nome, na verdade, vem da brincadeira com os animais mencionados na letra da música que dá nome a tudo. "‘Xi, Deu Zebra!’ é uma composição coletiva da qual nós quatro participamos. O Peri Pane [guitarrista] trouxe uma ideia, aí mexemos, mexemos, desistimos, mudamos tudo, recomeçamos e pronto, deu zebra!", lembra Lia.

Ela conta que todo mundo da banda compõe, e que cada um tem seu jeito particular de criar. "O Gustavo Cabelo, por exemplo, compôs ‘Latim’, uma canção que está no nosso primeiro disco, depois de uma longa conversa com seu cachorro Roque. Já o Peri é às vezes inspirado por sonhos malucos e brincadeiras com seu filho de 6 anos, o Martim."

Integrantes da Fera Neném - Pablo Saborido/Divulgação

Lia, por sua vez, gosta de se sentir livre para criar suas músicas, conta que, quando uma ideia aparece, ela costuma ser inspirada na sua própria vida, ou nas vidas das crianças com quem Lia convive.

"Tem também o método Pokémon de compor canções: algumas já estão prontas no ar em vários lugares por onde passamos, daí precisa saber ver e agarrar. Às vezes, alguém começa uma música e passa pra outra pessoa, que termina. São as famosas parcerias, tem muito disso na nossa banda", afirma.

O disco "Xi, Deu Zebra!" tem onze canções, cada uma bem diferente da outra. Tem música sobre um peixe que adora fantasias, outra sobre as PANCs (plantas alimentícias não convencionais), uma que fala duma casa que vivia sozinha numa ilha…

Os ritmos também mudam bastante, passando por exemplo pelo ska (uma levadinha divertida de origem jamaicana), a balada progressiva, o punk e pelo "rock pauleira", como os mais velhos com certeza vão chamar o que acontece na canção "Xi, Deu Zebra".

"Nosso disco é diverso porque nós somos diversos. Cada um tem seu gosto, suas influências, suas paixões, suas histórias. Podemos pensar também em comida: dá pra passar um dia inteiro comendo esfiha, mas comer uma esfiha, um creme de milho, um rolinho primavera, uma vaca atolada, um cuscuz de arroz, um x-salada, um mousse de maracujá, é muito mais gostoso e divertido", diz Lia.

Ainda que os temas e batidas das músicas do disco novo vão por tantos caminhos variados, todas elas têm algo em comum: tratam de sentimentos que todas as crianças têm. Lia acha que, quando alguém fala sobre o que sente, inclusive sobre coisas como medo e solidão, isso ajuda a pessoa a se entender melhor.

"É como se tirássemos de dentro de nós coisas que às vezes ficam guardadas ou escondidas, e que são difíceis de lidar sozinhos. Poder falar, conversar com quem a gente gosta, ou mesmo pensar ou cantar sobre isso é muito importante", diz.

A Fera Neném é uma banda que gosta de estar perto das crianças (aquelas que têm até 136 anos, sempre lembrando), mas principalmente de fazê-las rir. Esse próprio nome de batismo, engraçado e intrigante, nasceu como homenagem a uma viagem que o grupo fez há quase 15 anos.

"Acabamos nos perdendo e fomos parar na Floresta dos Bebês Selvagens, uma mata cheia de bebês selvagens, que gostam muito de misturar terra e água. Mas, como o nome da Floresta já era Bebês Selvagens, achamos mais original dar uma mudadinha e ficou Fera Neném", lembra Lia.

"Outro motivo é que ‘fera neném’ era uma expressão dos anos 1980 bastante usada pelo nosso baterista Pedro Gongom, que significava mais ou menos ‘muito daora!’ ou ‘demais!’".

Xi, Deu Zebra! Onde Nas plataformas de áudio a partir de 15/3

