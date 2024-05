Leitura Fácil Preço R$ 94 (408 págs.)

R$ 94 (408 págs.) Autoria Cristina Morales

Cristina Morales Editora Mundaréu

Mundaréu Tradução Elisa Menezes

Uma das quatro mulheres com "deficiência intelectual" que protagonizam "Leitura Fácil", Nati sofre de algo chamado "síndrome das comportas".

Capa do livro 'Leitura Fácil', de Cristina Morales - Divulgação

Como uma espécie de ciborgue hiperpolitizada, a personagem vê seu rosto se cobrir com painéis transparentes toda vez que é confrontada com discursos e atitudes conservadores. A engrenagem funciona como um mecanismo protetor, mas impede a comunicação: uma vez ativada, Nati dispara contra tudo que entende como machista ou fascista (aliás para ela sinônimos). O mundo torna-se opaco a ela e vice-versa.

Sua prima Marga, por sua vez, é iletrada e tem compulsão sexual, condição que experimenta livremente, de tal modo que corre na Justiça um processo que visa autorizar sua esterilização e que é um dos fios condutores da narrativa.

As outras mulheres da família são Patri —definida como obesa e acometida por "logorreia", uma disposição irresistível a falar— e a mais "adaptada", a gaga Ángels, que está escrevendo, pelo WhatsApp, a história das quatro.

As memórias de Ángels são compostas no modo "leitura fácil" —gênero que evita polissemias, orações complexas e digressões, entre outras regras, de modo a "democratizar" a comunicação, conforme um rigoroso manual. Entremeadas aos capítulos do livro, são uma divertida e por vezes melancólica lição a respeito do poder da linguagem e do poder de quem a controla.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

Nati é, segundo as vozes do romance de Cristina Morales, a acometida com o maior grau de deficiência. Bailarina desde pequena e com formação universitária, um acidente durante o doutorado lhe ativou as tais comportas.

Ela é também a mais articulada, decidida e autônoma. São dados suficientes para disparar no leitor a percepção de que, em "Leitura Fácil", a ironia caminha junto à denúncia política: como seria ela a mais deficiente —ou "retardada", como dizem as próprias personagens— se é notoriamente a mais inteligente?

Morales não produz, porém, uma ironia simples, que arranca risos cúmplices, mas sim uma algaravia perturbadora, marcada pelos múltiplos gêneros que compõem o romance: monólogos, diálogos, romance memorialístico, ata de assembleia, depoimentos na Justiça, um fanzine.

Esse composto polifônico, vertido brilhantemente para o português por Elisa Menezes, deixa o leitor em suspensão, sempre à procura de uma solução de sentido, que não virá.

Tampouco a denúncia apresentada é óbvia. É acusada, sim, a opressão aos comportamentos e formas de pensamento não conformes ao sistema sociopolítico corrente —bem enraizado na Barcelona dos anos 2010—, assim como se mostra que os mecanismos de inclusão com frequência promovem o apagamento das diferenças. No entanto, a complexidade das formas de lidar com esses abusos é evidenciada nas diferentes vozes narrativas.

Temos os arroubos intermináveis de Nati, que escapa à posição de heroína ao exagerar na generalização e virulência de suas acusações: se todos são para ela fascistas, que solução, mesmo provisória, poderá haver?

No outro polo, Ángels mostra o poder sutil e difícil de quem escolhe obedecer às regras para garantir a sobrevivência. Do mesmo modo, a verborragia de Patri –apresentada nos depoimentos do processo de esterilização de Marga— esconde uma consciência clara dos mecanismos de violação dos direitos e liberdade a que estão todas submetidas.

Embora a voz de Marga seja a que menos ouvimos diretamente —aparecendo em atas das reuniões anarquistas de que participa e como interlocutora das longas falas de Nati—, ela é a principal contestadora e vítima do sistema de proteção aos supostos incapacitados, e faz isso pelo uso livre de seu corpo, que o Estado tenta conter com violência.

O prazer sexual de Marga e o êxtase na dança buscado por Nati são os elementos mais arrebatadores do livro de Morales, que põe em jogo a voz e o corpo dessas mulheres —tuteladas pelo Estado, mas lúcidas em seus desejos, traumas e carências— a fim de movimentar a leitura (nada fácil) desse romance atordoante, que equilibra ternura e brutalidade, opressão e resistência, tristeza e risadas.