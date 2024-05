Lagartixas comem mosquito da dengue e baratas, e de quebra ainda são fofinhas

São Paulo

Tem gente que sai correndo quando uma lagartixa aparece em casa. Mas, em tempos de dengue, com tantas pessoas sendo infectadas pela doença, uma informação importante pode mudar a imagem desses bichinhos entre os que têm medo ou aflição: lagartixas são predadoras naturais do Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue.

Lagartixa vista de baixo, com a 'mãozinha' bem aberta - Pixabay

Isso significa que ter uma lagartixa por perto diminui as chances de ser picado, assim como também diminuem as chances de uma barata se aproximar —é que lagartixas amam comer baratas, assim como moscas, mosquitos, besouros, escorpiões, aranhas e outras pragas urbanas.

Só isso já poderia ajudar a conquistar os corações de quem ainda não é fã destes pequenos répteis, mas há um outro aspecto apontado por Matheus Felipe dos Reis, graduando em ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás (UFG) e criador do perfil Legião Escamada nas redes sociais, voltado à divulgação científica de répteis.



"Toda forma de vida, desde a formiga até o elefante, independente do seu formato, tamanho e beleza, merece respeito e tem direito à vida. Pensando dessa forma, também conseguimos melhorar nosso convívio não só com animais, mas como sociedade no geral", afirma.

A lagartixa, cujo nome científico é Hemidactylus mabouia, não é uma espécie nativa do Brasil, mas sim do continente africano. Ela chegou às Américas nos navios negreiros e acabou se adaptando bem por aqui. É conhecida como calango, briba, víbora, jacarezinho, crocodilinho de parede, maria-joaquina, lamboia, taruíra, lapixa, labigó, tiquiri, osga e camaleão.

Veja abaixo mais curiosidades que Matheus Felipe dos Reis conta sobre a vida e o comportamento das lagartixas.

Por que você acha que tem muita gente com medo de lagartixa?



Na maioria dos casos, esse medo é fruto da falta de conhecimento. Algumas pessoas acreditam que ela possa passar cobreiro (um tipo de alergia) através da sua urina, mas isso é somente um mito popular.

Apesar de eu achá-las lindas, a maioria das pessoas não costuma associá-las a animais bonitos, ou que tenham um aspecto fofo, e existe a tendência de ter maior empatia para aquilo que é belo. Outros animais, principalmente répteis, também passam por isso, como serpentes e jacarés.



Tudo isso, junto com a falta de conhecimento, acaba estimulando o medo ou repulsa pelas lagartixas, e acredito que se as pessoas soubessem o grande papel ecológico que elas fazem e o quanto elas nos ajudam, essa visão seria mudada.

Lagartixa dando um 'sorriso' para a câmera - adobe stock

As lagartixas podem fazer algum mal para os seres humanos?



Não. Além de muito pacíficas, elas não apresentam nenhum veneno que possa causar mal ao ser humano. Mesmo se ela chegasse a morder alguém, essa mordida é tão fraca que não causaria mal algum.

Qual o tamanho médio delas na fase adulta?



Elas não são muito grandes, tendo em média 12 centímetros quando adultas, com as maiores chegando a 15 centímetro. Os répteis crescem por toda vida, e seu crescimento está associado à abundância de comida presente no local onde vivem. Então, quanto maior a quantidade de comida que ela conseguir comer, maior e mais pesada ela ficará.

Quanto tempo elas costumam viver?



Elas chegam a viver até 9 anos em cativeiro sob cuidados humanos, mas animais de vida livre costumam ter uma expectativa de vida menor. Os recursos essenciais, como comida e água, nem sempre estão presentes, e também pode haver predadores, o que torna a vida desses bichinhos um pouco mais difícil.

Lagartixas botam ovos? Quantos por vez?



Sim, as fêmeas botam de um a dois ovos por gestação. O número de ovos varia de acordo com o tamanho, peso e a quantidade de nutrientes que a fêmea conseguiu absorver através da alimentação antes da gestação. Os ovos são muito pequenos, com somente 1 centímetro, e a fêmea os bota em lugares bem escondidos.

Do menor para o maior, réplicas de ovos de lagartixa (o pequenininho à esquerda), codorna, serpente, galinha, pavão, ema e avestruz no Instituto Butantan, em São Paulo (SP) - Ayrton Vignola/Folhapress

De que tamanho os nenéns lagartixa nascem?



Os bebês demoram entre 55 e 78 dias para nascer, e são muito pequenos, tendo em média 2,3 centímetros de comprimento. São tão pequenos que cabem na ponta de um dedo.

O que as lagartixas comem?



Elas se alimentam principalmente de invertebrados como moscas, mosquitos, besouros, escorpiões e aranhas. Qualquer coisa que elas consigam abocanhar entra na sua dieta. Já foi observado inclusive o canibalismo, com lagartixas maiores predando lagartixas menores, mas isso acontece raramente.

É verdade que elas comem baratas?



Sim, elas comem. Inclusive, nas cidades, elas são uma das suas principais fontes de alimento, e sendo grandes aliadas no combate das baratas em nossas casas. Se você quer ver sua casa longe de baratas, mantenha sempre uma lagartixa por perto.

E é verdade que quando elas comem baratas elas arrancam a cabeça da barata para chupar o 'caldinho' que tem lá dentro?



Essa parte já é um mito. Elas costumam engolir as baratas inteiras e, caso sejam muito grandes, arrancam pedaços menores, facilitando assim o processo de engolir o alimento.

Por que o rabo da lagartixa consegue crescer de novo se ela perde um pedaço?



Essa é uma das coisas mais interessantes sobre as lagartixas e de algumas outras espécies de lagartos. O processo de soltar o rabo é chamado de autotomia. Quando capturada por um predador, ela consegue separar o seu rabo do corpo, e como o rabo permanece se mexendo mesmo não estando mais ligado o corpo, ele acaba funcionando como uma distração. Enquanto o predador foca no rabo, ela consegue fugir e preservar a sua vida.

Após um tempo, esse rabo começa a se regenerar. Mas, no lugar das vértebras que compõem o rabo original, ele é substituído por bastões de cartilagem. Ele nunca mais terá a coloração e funcionalidade da cauda original, mas caso essa lagartixa que passou por autotomia venha ser predada novamente, ela pode novamente soltar seu rabo e correr pela sua sobrevivência. Essa é uma estratégia evolutiva bastante interessante.

Às vezes dá para ver alguns dos órgãos da lagartixa através da pele dela. Por que a pele delas é assim quase transparente?



Mesmo sendo animais escamados, a pele delas é bastante fina. Então, quando estão contra a luz, sua pele fica quase transparente, e é possível ver seus órgãos em atividade.

Uma curiosidade é que, assim como os camaleões, as lagartixas são capazes de mudar de cor. A diferença é que nos camaleões essa mudança de cor está associada ao estado emocional do animal, com eles ficando com tons mais escuros quando estão com raiva ou agressivos, e mais claros quando estão mais calmos.

Já nas lagartixas, essa mudança de cor está associada à iluminação do ambiente. Caso o ambiente seja mais iluminado e mais claro, elas tendem a mudar para uma cor mais clara. Caso seja um ambiente com pouca luz e mais escuro, elas tendem a mudar para uma cor mais escura. Essa é uma estratégia para se camuflar melhor no ambiente, adaptando sua coloração tanto para a cor do ambiente como para o quanto aquele lugar é iluminado ou não.

Elas têm ossos? Quantos?



Sim, como todo vertebrado, elas possuem ossos. Apesar de serem pequenos, são bastante resistentes, suportando até quedas de grandes altitudes.

Como ela consegue ficar presa na parede sem cair?



Os pés das lagartixas possuem umas das adaptações mais interessantes entre os animais. Além das suas garras que as ajudam escalar em ambientes com textura, elas possuem lamelas que, através da força intermolecular, deixam o pé das lagartixas semelhante a faixas adesivas.



Isso permite que elas consigam subir em superfícies completamente lisas, sendo extremamente vantajoso para sua locomoção no ambiente.

É verdade que elas não têm pálpebras? Como ela faz para hidratar o olho?



Verdade. Em vez de pálpebras, elas possuem uma escama que cobrem e protegem seus olhos, e para manter eles limpos e sem partículas de poeira, elas utilizam sua língua comprida para limpar seus olhos, lambendo-os frequentemente, e deixando-os limpos.

