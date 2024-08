Quem é Julia Nomura, poeta de 11 anos que vai lançar livro na Bienal

São Paulo

Você já imaginou publicar um livro ainda quando criança? Parece algo improvável ou, pelo menos muito incomum, mas isso vai acontecer com Julia Nomura, de 11 anos. Ela vai lançar sua primeira obra de poesia na Bienal do Livro de São Paulo, em setembro.

Os poemas que compõem o livro "As Rimas de Julia" vêm sendo escritos desde que ela tinha 7 anos, mas a ideia de transformá-los em um livro só veio no ano passado.

Julia Nomura com seu livro "As Rimas de Julia" - Acervo pessoal

"Eu pensava que só pessoas muito importantes poderiam publicar um livro, né?", relembra. Para ela, ver suas ideias no papel é uma sensação inexplicável, mas muito boa. E fica ainda mais legal porque, assim como acontece com os autores consolidados, sua ida ao evento, no dia 8, vai contar com sessão de autógrafos. Ainda assim, ela diz não estar nervosa ou ansiosa.

Júlia conta que começou a escrever como ideia de presentear alguém da família no dia do aniversário com algo especial, feito a mão. E decidiu fazer um pequeno texto falando sobre a importância dessa pessoa. Daí, quando percebeu, já estava rimando.

Desde então, dar versinhos e poemas para seus familiares em datas comemorativas virou uma tradição. Alguns desses textos fazem parte da coletânea que compõe o livro. Outros, ela diz que acabaram perdidos ou ainda não foram achados em meio às suas coisas. Aliás, diz que essa é a parte mais chata do processo.

Além das homenagens literárias, Julia trabalha na obra diversos momentos de seu passado, como sua volta do Rio Grande do Sul para São Paulo, a pandemia, a vida de volta ao normal e também assuntos menos sérios. "Eu quero que eles lembrem alguma fase da vida, porque no meu livro é tudo alguma coisa que aconteceu na minha vida.", diz.

Capa do livro "As Rimas de Julia" - Acervo pessoal

Ela tem outros hobbies além de escrever, como patinação artística e piano. E mesmo estando ocupada com várias atividades e com a escola, as ideias de temas e rimas vêm de forma natural. "Vem na hora, sabe? Eu não fico pensando muito no assunto", conta a poeta mirim, que já tem outras ideias encaminhadas.

Fora os poemas, ela pretende escrever um romance, um dos gêneros de leitura favoritos nos últimos tempos, e também crônicas. Um dos textos que já escreveu, aliás, é sobre o gaturrito, o gato burrito, um personagem que ela criou.

Para os outros pequenos escritores que existem por aí, ela dá a dica de que tanto o processo de escrever como o de ir atrás de uma editora interessada em lançar o seu livro pode ser cansativo e longo. Mas o importante é não desistir --a atividade tem mesmo os seus altos e baixos. Julia também destaca que ler livros dos mesmos temas e gêneros é essencial para aprender coisas novas.

Ela pensa em ser pianista ou atriz no futuro, mas pretende continuar escrevendo vários livros.