Bienal das crianças tem livro com cadeado e saudades de 'Castelo Rá-Tim-Bum'

São Paulo

A Bienal do Livro de São Paulo, o evento de encontros com autores que está movimentando o mundo literário nesta semana, traz muitos livros que têm feito sucesso entre as crianças. A Folhinha passeou pelo lugar para encontrar alguns deles.

Público na Bienal do Livro de São Paulo no domingo, dia 8 - Felipe Iruatã/Folhapress

Na Companhia das Letrinhas, o livro que mais tem chamado a atenção do público de todas as idades é "Neguinha, Sim!" de Renato Gama. "O livro veio de uma música de mesmo nome que ele escreveu em homenagem à mãe dele que escovava seus cabelos", diz a vendedora Rosi Borges.

A obra faz parte de uma coleção de livros que custam R$ 9,90. Borges conta que esse preço, muito baixo, foi definido com a intenção de proporcionar boa literatura a pessoas de todas as classes sociais.

Outra autora publicada pela Companhia das Letrinhas é Martha Batalha, que trouxe à Bienal seu livro de estreia no universo infantil, chamado "Liz sem Medo". A escritora, que já é conhecida pelo público adulto, diz que as crianças entendem o mundo de jeito diferente.

"Você tem que se colocar no lugar da criança, o que torna o texto mais direto, sincero e sensível", conta ela.

A Aleph também criou um novo selo infantil, o Glida, que estreou na Bienal. Por lá o box "Gatos Alados", da escritora Ursula K. Le Guin, tem feito sucesso entre pais e filhos. A coleção conta a história de uma família de gatos em que os filhotes nascem com asas e a mãe os esconde em uma fazenda para proteger os pequenos de quem os acha estranhos.

Um estande sempre movimentado é o da Turma da Mônica, que teve a presença ilustre do criador Mauricio de Sousa nesta sexta-feira (13). Os irmãos Antony, de 5 anos, e Murilo, de 9, passaram mais de uma hora na fila para conhecer o autor.

Mas a verdadeira fã dos quadrinhos ali é a bisavó Maria do Carmo, que os levou ao evento. Ela conta que sempre leu as histórias de Mauricio e que esperar na fila valeria a pena.

No estande da DCL, os mais procurados foram os livros de segredos. Com capas variadas, esses livros são um lugar onde as crianças podem compartilhar suas ideias e sentimentos e trancar tudo a chave. "Elas sentem que com o cadeado podem guardar seus segredos", conta Victória Goes, que trabalha na editora.

Outro livro trancado que também tem sido procurado na Bienal é o "Meu Diário Mágico: Harry Potter", na Ciranda Cultural. Nele, as crianças também são estimuladas a escrever. Nicole, de 10 anos, escolheu o livro do bruxinho de Hogwarts para levar para casa. "Eu estava precisando de um livro desse", diz.

Ela veio até a Bienal acompanhada de sua turma de quarto ano e de sua professora Jennifer, que apresentou "Harry Potter" aos alunos.

Tudo a Ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

A Leiturinha tem uma proposta diferente. Lá, pais e crianças podem encontrar livros direcionados para cada idade. A ideia da empresa é formar leitores desde sua introdução aos livros, quando bebês, até os 12 anos.

A vendedora Ana Schilling conta que o maior sucesso dali é "Banhinho É Bom", que revisita uma das músicas da antiga série "Castelo Rá-Tim-Bum", que foi composta por Hélio Ziskind ensinando crianças a limpar bem o corpo. A nostalgia dos pais fala alto ali.

Arthur, de 9 anos, que tem um combinado com sua escola de ler um livro por mês, escolheu levar outro sucesso da editora, "Um Mistério para Você" de Shirley Souza. Os pais, Anderson e Talita, contam que sempre olham a classificação de idade quando escolhem leituras para o filho.

"Se a gente escolher um livro muito denso ele pode achar entediante e perder o interesse na leitura", diz Anderson. Os pais são leitores e querem introduzir o filho no mundo dos livros da melhor forma possível.