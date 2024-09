Disco transforma música de 'Castelo Rá-Tim-Bum' em ritmo de frevo

São Paulo

Quem já está pensando no mês de fevereiro pode pular a primavera e aterrissar em pleno Carnaval com o novo álbum de Hélio Ziskind. O disco "Frevo É Muito Bom!", que sai neste mês pelo Selo Sesc, vai levar você direto para o bloco com canções sobre a chuva, sobre a sereia Iara e sobre a turma da perua da escola.

As músicas são compostas no ritmo do frevo, gênero de música e dança bem animado, criado em Pernambuco para agitar as festas de rua.

Capa do disco "Frevo é muito bom", de Hélio Ziskind, que sai pelo Selo Sesc - Divulgação

Talvez você já tenha visto imagens de alguém dançando e pulando com sombrinhas que têm quase todas as cores do arco-íris. O frevo é um gênero tão importante que foi até considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco.

Quem é fã de programas como "Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum" provavelmente já ouviu uma música ou outra composta por Hélio Ziskind, que agora as apresenta num novo ritmo. Uma delas é a que abre o disco, "Raios e Trovões". Ela conta a história de alguém fantasiado de nuvem e de uma chuva de confetes em pleno salão.

Já a letra de "Tu Tu Tu Tupi" nos leva para um passeio por todas as palavras da família de línguas indígenas tupi guarani que estão na língua portuguesa, como caju, arara, Maranhão, Curitiba, e até Tatuapé —que significa "caminho do tatu", sabia? Parece que o Hélio tem razão quando canta "Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, todo mundo fala língua de índio: tupi guarani".

Outra canção presente é "Banho É Bom", que ficou famosa pela animação do ratinho tomando banho em "Castelo Rá-Tim-Bum" e marcou gerações cantando "Meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro".

Ratinho na exposição Castelo Rá-Tim-Bum, em São José dos Campos, que comemorou os 25 anos do programa - Lucas Lacaz Ruiz - 10.abr.2019/Folhapress

Também há uma versão nova da música "Palma Pé", conhecida de outros carnavais pelas crianças de todas as idades com sua letra clássica "Palma, palma, palma, pé, pé, pé, roda, roda, roda, caranguejo peixe é". A versão original dela é tão tradicional que já se tornou de domínio público.

As músicas têm arranjo de sopros (instrumentos como a flauta, o trompete e o trombone) de Nailor Proveta, um dos maiores clarinetistas do Brasil e que pesquisa os sons da família dos saxofones.

A ideia apareceu em 2022, quando Hélio fez a live "Chá de Guitarra". "Aconteceu em uma época de Carnaval, então fizemos tudo 'frevado'". A live foi feita só com guitarras, contrabaixo e bateria, ao lado dos músicos Ivan Rocha e Mario Manga. A ideia de acrescentar os sopros veio só depois.

Segundo ele, o disco não é uma simplificação do frevo, mas uma "experiência bem musical". "Fizemos algo que a gente gostou. Tenho a ideia de que a música é como o mar: tem adulto que nada no raso e tem criança que nada no fundo. Nesse disco estamos chamando as crianças pra nadar bem lá no fundo", explica Hélio.

E olha, se você não sabe bem qual instrumento é qual, não tem problema, porque no próximo dia 22, vai ter lançamento do disco no Sesc Santo Amaro, em São Paulo, às 15h, então dá para ver bem como uma banda toca.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 10, às 17h, no site do Sesc. A entrada custa R$ 40. Quem tem credencial paga R$ 12, e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.