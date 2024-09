Bienal do Livro, Patrulha Canina e filmes para ver com as crianças neste mês

São Paulo

A Bienal do Livro de São Paulo, um dos principais eventos literários do país, começa nesta sexta (6). Mas ela não é a única atração disponível para fazer com as crianças neste mês. A agenda cultural está cheia de peças de teatro, exposições, além de outros passeios para curtir com a família.

Veja a seguir uma lista de destaques.

É GRÁTIS



Arena Gloob

É um evento com diversos espaços interativos que se espalham por sete cenários baseados nos programas do canal Gloob. Lá,é possível participar de várias atividades, como um jogo de RPG inspirado em "Tara Duncan", uma caça que lembra o enredo de "D.P.A.", explorar um labirinto na área do "Fuja se For Capaz", pular na piscina de espumas, escalar e descer no escorregador, além de curtir a área família com Senninha e Ursinhos Carinhosos.

Shopping Metrô Tatuapé - r. Domingos Agostim, 91, Tatuapé, região leste, tel. (11) 2090-7400. Seg. a sáb., das 10h às 21h30; dom., das 12h às 19h30. Entrada gratuita.

Os Detetives Do Prédio Azul - Juliana Coutinho/Divulgação

A Jornada em Busca do Pássaro Azul

A peça conta a história da busca pela felicidade. Tiltil e Mitil, duas crianças, embarcam em uma jornada para encontrar o fantástico pássaro azul, acreditando que ele será a solução para curar a filha da fada Beliruna. Acompanhadas por seres mágicos e guiadas por um diamante que revela a alma das coisas, as crianças aprendem que a verdadeira felicidade está dentro de nós e que é fruto de muito aprendizado.

Direção: Kleber Montanheiro. Com: Márcia de Oliveira, Angela Ribeiro, Monique Carvalho, Caio D’aguilar. Teatro Arthur Azevedo - av. Paes de Barros, 955, Santana, região norte. Sáb. e dom., às 16h. Até 1º/9. Entrada gratuita, ingressos disponíveis na bilheteria 1h antes



Trilha para as Estrelas

Três amigas, Kellen, Amanda e Cláudia, aprendem que sair da cidade e explorar a floresta pode trazer surpresas e novas descobertas. Elas gostam de ciência, fotografia e poesia, então decidem acampar na mata atlântica. No começo, tentam levar coisas da cidade para se sentirem confortáveis, mas logo percebem que a verdadeira aventura está em conhecer os animais, as plantas e as estrelas ao seu redor.

Direção: Thaís Medeiros.Com: Arami Argüelo, Lilian Regina, Vicka Matos. Itaú Cultural - av. Paulista, 149, Bela Vista, região central. Dom., às 16h. Até 24/11. Entrada gratuita. Ingressos podem ser reservados online.



TEATRO



A Bela e a Fera - O Musical

A peça traz uma versão musical do famoso conto que virou até filme da Disney. Na história, Bela é uma jovem que vive em uma aldeia até que, um dia, seu pai é capturado pela Fera, e, para salvá-lo, ela se oferece no lugar dele. No castelo da criatura, ela descobre que nada é o que parece, que objetos ganham vida, e a Fera, que parece assustadora, é, na verdade, um príncipe que só precisa de um amor verdadeiro para quebrar o feitiço e voltar a ser humano.

Teatro Ruth Escobar - r. dos Ingleses, 209, Bela Vista, região central. Sáb. e dom., às 15h. Até 27/10. R$ 80, no site do Teatro Ruth Escobar

Floresta Viva

A companhia do Galpão dos Bonecos está iniciando uma nova temporada em setembro com o espetáculo "Floresta Viva" e uma oficina de confecção de itens. Em homenagem ao Dia da Árvore, eles vão apresentar novamente o espetáculo, destacando a importância de proteger as florestas. Na trama, uma abelha e uma formiga se tornam amigas e se juntam para salvar a floresta de um incêndio causado por um homem malvado.

Galpão do Bonecos - r. Coriolano, 622, Vila Romana, região oeste. Dom., às 11h. De 8/9 a 29/9. R$ 40,00

Grupo Triii em Miudinho

O show "Miudinho" quer trazer momentos divertidos. Com vozes, guitarra, violão e bateria, o Triii toca músicas conhecidas de crianças e seus pais, como "A E I O U", "Viro Vira Virou" e "Pão Pão Pão". Eles também cantam músicas novas, como "Vai Começar" e "Corujinha". O show é uma festa musical cheia de alegria.

Teatro Morumbi Shopping - av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Morumbi, região sul. @teatromultiplanmorumbishopping. Sáb. e dom., às 16h. De 7/9 a 22/9

O Mágico de Oz

Encena a aventura de Dorothy na terra de Oz, onde ela vai parar após ter sido levada por um forte vento. Lá, ela encontra a Bruxa Má do Leste e a derrota, se tornando uma heroína. Mas, apesar disso, tudo o que ela quer é voltar para casa. Com a ajuda de seus novos amigos, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão, ela começa a procurar o caminho de volta. No entanto, uma nova bruxa, a Bruxa Má do Oeste, aparece, querendo se vingar por sua irmã.

Direção: Theo Moraes. Com: Mário Has, Guilherme Franco, Izildo Galindo, Livia Leonetti. Teatro Bibi Ferreira - av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, região central. Sáb., às 14h e às 21h; dom., às 11h e às 19h30. Até 28/7. R$ 70, no site do Teatro Bibi Ferreira

Peter Pan - Crescer É Preciso

A adaptação mostra a aventura de Peter Pan e seus amigos enquanto eles enfrentam a difícil tarefa de crescer e também aprender a cuidar do planeta e do futuro. Eles lidam com suas próprias preocupações e descobrem que Peter não quer crescer. O espetáculo se propõe a tratar da alegria e sos desafios do amadurecimento e da importância de cuidar do meio ambiente.

Direção: Luccas Papp. Com: Lucca Perez, Giovana Stinglin, João Pedro Delfino. Teatro das Artes - av. Rebouças, 3.970 (Shopping Eldorado), Pinheiros, região oeste. Sáb., e dom., às 15h. Até 22/10. R$ 80, no site do Teatro das Artes

Cena do filme "Peter Pan", de 2003 - Reuters/Reuters

Que Lixo É Lixo?

Após três astronautas perceberem a situação em que o nosso planeta se encontra, eles decidem voltar à Terra e compartilhar sobre todo o estrago que o lixo vem causando. Na peça, eles mostram o impacto do descarte equivocado do lixo e que não existe isso de "jogar fora", já que todas as coisas depois de descartadas continuam aqui.

Direção: Wanderley Piras. Teatro B32 - av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi, região oeste. Sáb. e dom. às 16h. De 5/10 a 27/10. R$ 70, em Teatro B32

Os Saltimbancos

Inspirada no conto "Os Músicos de Bremen", dos irmãos Grimm, a peça é um musical que conta a história de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que foram maltratados por seus donos. Eles decidem fugir e vão para a cidade com um sonho: formar uma super banda musical juntos.

Direção: Bel Nobre. Com: Márcio Godoy, Lucas Godoy, Simone Luiz e Lari Lima. Teatro UOL - av. Higienópolis, 618, Santa Cecília, região central. Sáb. e dom., às 15h. De 7/9 a 1º/12. R$ 80, no site do Teatro UOL



FILMES

Corrida Maluca

Zhi, um piloto novato, ganha a chance de correr contra um famoso campeão de rali. Com a ajuda de um ex-piloto que é seu amigo, ele precisa mostrar que tem o talento e a coragem para se tornar um grande campeão das corridas em uma aventura emocionante cheia de velocidade e diversão.

The Silk Road Rally. Inglaterra, 2023. Direção: Ross Venoku. Com: Jimmy O. Yang, J.K. Simmons, John Cleese. Previsão de estreia: 5/9



A Menina e o Dragão

A adaptação do livro infantojuvenil de Carole Wilkinson, a história começa na China antiga, onde os dragões eram grandes amigos dos humanos, mas acabaram sendo caçados e banidos. Muitos anos depois, uma jovem chamada Ping faz amizade com Long Danzi, o último dragão que resta. Ping, que perdeu seus pais, começa a procurar pelos últimos dragões do mundo e descobre seus próprios poderes para se tornar uma verdadeira protetora dos dragões.

Dragonkeeper. Espanha, China, 2024. Direção: Jianping Li e Salvador Simó. Vozes: Mayalinee Griffiths, Bill Nighy, Anthony Howell. 10 anos. Previsão de estreia: 19/9

Cenas do filme Transformers: O Despertar das Feras - Divulgação

Transformers – O Início

É uma aventura que conta a história de Optimus Prime e Megatron. Antes de se tornarem inimigos, eles eram muito próximos, quase como irmãos. O filme revela como a amizade deles foi transformada e como suas escolhas mudaram o destino dos dois para sempre.

Transformers One. Estados Unidos, 2024. Direção: Josh Cooley. Elenco: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson. Previsão de estreia: 26/9

Zuzubalândia, o Filme

É uma animação que conta a história de Zuzu, abelha que vive em um reino encantado, onde tudo é feito de comida. A Bruxa, que vive ao lado e não gosta de comida, convence as abelhas a parar de polinizar e a escolher outras profissões, como youtubers, designers de sobrancelha e professoras de ioga. Com o tempo, a comida no reino começa a acabar, e Zuzu precisa salvar Zuzubalândia. Ela enfrenta o exército de zumbis da Bruxa e deve polinizar a última flor mágica da floresta para restaurar a magia e a comida do reino.

Brasil, 2024. Direção: Mariana Caltabiano. Livre. Em cartaz

EXPOSIÇÕES

Harry Potter - The Exhibition

A exposição no Ibirapuera leva o visitante para o mundo dos filmes "Harry Potter" . Ela mostra como os longas foram feitos, relembra momentos célebres das sagas e apresenta personagens e cenários. Depois de viajar por várias cidades, a exposição chega a São Paulo e oferece uma experiência imersiva para explorar as salas de aula de Hogwarts, participar de atividades e jogos, visitar a cabana de Hagrid e conhecer as casas da escola de magia.

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2, Vila Mariana, região sul. Ter. a sex., das 10h às 19h; sáb., dom. e feriados, das 9h às 19h. Até 27/10. A partir de R$ 100 em Ingresse.

Heróis DC

É possível explorar 18 salas dedicadas a super-heróis como Mulher-Maravilha, Batman e Superman. Cada sala é cheia de efeitos especiais com projeções, hologramas e som. Vilões famosos como Coringa e Lex Luthor também estão lá. Ainda é possível visitar os ambientes em que as histórias se passam e os veículos usados pelos personagens, como a Metrópolis do Superman, o Jato Invisível da Mulher-Maravilha e a Batcaverna.

MorumbiShopping - av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acácias, região sul. Todos os dias, das 10h às 22h. R$ 85,00 em Fever.



PASSEIOS



Bienal do Livro

Um dos maiores eventos literários do país, a feira oferece uma programação diversificada para crianças e famílias. Contará com estandes de editoras, sessões de contação de histórias, oficinas interativas e encontros com autores. Além disso, serão realizadas atividades educativas e recreativas que visam promover a leitura e a criatividade entre os jovens leitores.

Distrito Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, região norte. tel. (11) 3060-4717. Seg. a sex. das 9h às 22h, Sáb e dom. das 10h às 10h as 22h e dom.(15/9) das 10h às 21h. Até 15/9. R$ 35

Café da Manhã da Patrulha Pet: Os Superpoderosos

"Patrulha Canina" agora ganha uma nova adaptação para o teatro com um café da manhã animado. Rex, o herói, prova que tamanho não importa e, com seus amigos, ganha poderes mágicos. Quando o vilão foge da prisão e se une a uma cientista para roubar os seus poderes, a patrulha precisa se unir para salvar a cidade. O espetáculo promete diversão, ensinamentos e músicas para toda a família.

Direção: Rony Valchese. Teatro BTC - Metrô Alto do Ipiranga, rua Santa Cruz, 2.105, Saúde, região sul. Sáb. às 10h30. Até 28/09

Cena da animação 'Patrulha Canina - O Filme' - Reprodução

Circo Spacial Spark

Para celebrar seus 39 anos, o circo apresenta um espetáculo sobre um jovem que quer se transformar em luz. Com a ajuda de um astronauta, ele viaja pelo cosmos e se encanta com malabaristas, palhaços e contorcionistas. O show é cheio de aventuras, luzes coloridas e música.

Av. Atlântica, 2.800, Jardim Três Marias, (11) 91755-8181, @circospacialoficial. Sáb. às 16h, 18h e 20h; dom. e feriados às 11h, 16h e 18h. De 10/8 a 29/9. R$ 50.

Neon Brush Kids

Oficina pretende integrar crianças e adultos e fazê-los trabalhar com a imaginação, a partir de desenhos que brilham no escuro.

Rua Belmiro Braga, 112 – Pinheiros, zona oeste, neonbrushexperience.com/pt-br/. 8/9 às 14h, 28/9 às 15h e 29/9 às 14h. R$ 210 (inteira avulsa)