Ciclo de Cinema e Psicanálise promove sessão gratuita de 'Os Banshees de Inisherin'

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, realiza uma sessão gratuita do filme "Os Banshees de Inisherin", obra do ano passado do diretor e roteirista Martin McDonagh, na próxima terça-feira, às 19h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise. Com apoio da Folha, o evento é promovido em parceria com a SBPSP, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.

Os atores Brendan Gleeson, à esquerda, e Colin Farrell em cena de 'Os Banshees de Inisherin', de Martin McDonagh - Divulgação

O longa combina drama e comédia para narrar o rompimento repentino de uma amizade longa entre Pádraic, papel de Colin Farrell, e Colm, vivido por Brendan Gleeson, ambos moradores de uma ilha fictícia na Irlanda no contexto de guerra civil no país. À medida que Pádraic se esforça para tentar retomar a relação, Colm fica mais agressivo e dá início a uma série de embates com o ex-amigo.

Na 80ª edição do Globo de Ouro, o filme foi coroado em três das oito categorias em que foi indicado, melhor filme de comédia ou musical, melhor ator, com o troféu para Colin Farrell, e melhor roteiro, para Martin McDonagh. O drama acumulou indicações em nove categorias do último Oscar, concorrendo inclusive como melhor filme, mas não conquistou os prêmios.

Os temas abordados pelo longa, como violência, teimosia e amizade entre homens, serão discutidos pelas psicanalistas Giovanna Bartucci, Yeda Alcide Saigh e Luciana Saddi. A sessão acontece no auditório do MIS, na avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo, e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.