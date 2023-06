Encontro de Leituras discute livro da portuguesa Matilde Campilho, ‘Flecha’

São Paulo

Matilde Campilho, autora da coletânea de poemas "Jóquei", publicada pela Editora 34, é a convidada de junho do Encontro de Leituras, promovido pela Folha e pelo jornal português Público.

A escritora portuguesa Matilde Campilho, autora de 'Flecha' - Ana Paganini/Divulgação

A escritora discutirá sua obra com Walter Porto, editor de Livros e responsável pela coluna Painel das Letras na Folha, na terça-feira (13), às 18h de Brasília (22h de Lisboa).

No centro do debate estará seu primeiro livro em prosa, "Flecha", da mesma editora. Ele acontece via Zoom, na reunião 863 4569 9958. A senha de acesso é 538972. A participação é aberta a todas as pessoas interessadas e gratuita.

O Encontro de Leituras acontece mensalmente, às segundas terças-feiras do mês.