Onde ver 'Cabaré Eldorado', sobre a noite transgressora de Berlim nos anos 1920

Recém-derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fervilhava nos anos 1920. Por um lado, a hiperinflacão corroía a economia, e os ressentimentos pelas duras sanções impostas pelos vitoriosos criaram as condições para a ascensão de Hitler. Por outro, as artes e as ciências floresciam, e a capital Berlim se encheu de casas noturnas transgressoras, que serviram de inspiração para o musical "Cabaret".

Cena de 'Cabaré Eldorado: O Alvo dos Nazistas', documentário da Netflix - Divulgação

O documentário 'Cabaré Eldorado: O Alvo dos Nazistas' foca uma delas, a Eldorado, que logo entrou na mira dos nazistas.

Netflix, 16 anos

Vítima de depressão e crises de pânico, a atriz Ludmila Dayer dirigiu este documentário sobre seu processo de cura psicológica, que traz depoimentos de psiquiatras, médicos e xamãs. Diagnosticada com esclerose múltipla nas filmagens, a atriz diz que controlou o avanço da doença e que não apresentas sintomas.

A Candidata

Nesta novela mexicana inédita no Brasil, uma senadora honesta e idealista é envolvida numa trama arquitetada pelo próprio marido, um político que deseja ser presidente. Novos episódios às terças.

Globoplay, 14 anos

Café Filosófico CPFL

O psiquiatra Rodrigo Menezes Machado dá a palestra "Desafios de um Cérebro Hiperconectado", em que analisa a saúde mental os brasileiros, as vulnerabilidades de crianças e adolescentes e as possíveis consequências do avanço da tecnologia, como a fusão entre o homem e a máquina.

YouTube do Café Filosófico, 19h, 14 anos

xXx: Reativado

Escolhido pelo público para a "Sessão Interativa", o filme traz Vin Diesel como um agente aposentado que volta à ativa para impedir um grupo de terroristas. O elenco tem Samuel L. Jackson e Neymar.

Megapix, 21h, 14 anos

O Contador de Cartas

No thriller de Paul Schrader, Oscar Isaac faz um homem que aprende a contar cartas de baralho na prisão e se torna imbatível no pôquer. Com Tiffany Haddish e Willem Dafoe.

Telecine Cult, 22h, 16 anos