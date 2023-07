Gal Costa não sabia que estava em relação abusiva com viúva, sugere produtor

São Paulo

O produtor Marcus Preto, que trabalhou com Gal Costa ao longo dos últimos anos de sua vida, pareceu sair em defesa da cantora, após uma reportagem da revista Piauí denunciar abusos emocionais de sua companheira. Segundo posts de Preto numa rede social, ela não sabia que estava em uma relação abusiva com Wilma Petrillo, sua mulher.

De acordo com Preto, Gal não sabia que seu relacionamento com a viúva era abusivo, e por isso não pediu ajuda à família e amigos antes de morrer em novembro do ano passado. A declaração foi feita em uma série de postagens do perfil do produtor no Instagram.

A cantora Gal Costa - Alile Dara/Biscoito Fino

"Entendi isso na última semana: quase ninguém faz ideia dos mecanismos perversos de uma relação abusiva", diz Marcus nas publicações. "A vítima é sempre culpabilizada. E aparecem duas perguntas: 'Mas se sicrano era tão terrível assim, por que fulano não botava ele para correr?' e 'Mas a família não fez nada para ajudar? Nem os amigos?'. É preciso que as pessoas saibam (ou se lembrem) do que acontece de fato: fulano não consegue botar ninguém para correr. Até porque ele nem sabe que está em uma relação abusiva. Por mais que tentem, nem os amigos e nem a família tem força para tirá-lo dali."

Casada com Gal Costa desde os anos 1990 e até a sua morte, Wilma Petrillo ganhou notoriedade na semana passada com um perfil da revista Piauí.

Na publicação, a viúva, responsável por gerenciar a carreira da cantora no período, é acusada de dar golpes financeiros, praticar assédio moral e fazer ameaças a terceiros, incluindo produtores de shows da artista.

Wilma Petrillo também é processada na justiça pela artista plástica Daniela Cutait, em uma ação de danos morais e materiais que envolve a casa no Jardim Europa, em São Paulo, onde ela e Gal Costa viveram. A ação diz que Petrillo envolveu a autora do processo em uma história de trambiques e humilhações.

A viúva, por sua vez, afirma que Cutait mente sobre as alegações de que não pagou contas de luz e gás da casa, dizendo que vai processar de volta a artista.