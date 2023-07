James Cameron desmente rumores sobre dirigir série do submersível Titan

São Paulo

O acidente com o submersível Titan, que implodiu no oceano Atlântico durante uma expedição para ver os destroços do Titanic, tem despertado rumores de que há o interesse de streamings em produzir uma série sobre a tragédia.

Na última semana, o nome de James Cameron, responsável pelo famoso filme "Titanic" de 1997, circulou como possível diretor da produção audiovisual. Segundo publicou o jornal britânico The Sun, ele estaria envolvido em negociações para o início do projeto.

James Cameron participa de premiação do AFI (American Film Institute), em Los Angeles, Califórnia - Mario Anzuoni - 13.jan.23/Reuters

O diretor, no entanto, considerou o rumor como ofensivo e usou o Twitter para se pronunciar: "Normalmente, eu não respondo a rumores ofensivos na mídia, mas precisarei agora", escreveu ele, neste domingo (15). "Não estou em negociações para um filme da OceanGate, nem jamais estarei", completou.

A reportagem do The Sun também afirmava que Cameron estava tentando reunir atores como Matt Damon e Kumail Nanjiani, para a série. "James Cameron contou a história do Titanic com tanta compaixão que parece um passo natural para ele assumir isso. Refazer os passos daqueles a bordo do Titan é uma tarefa enorme, mas haveria muito tempo, dinheiro e recursos dedicados a isso", disse uma fonte à reportagem sobre a escolha do diretor.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou em 22 de junho ter encontrado os destroços do submersível, que havia perdido contato com a superfície quatro dias antes. Segundo autoridades, o estado dos materiais era compatível com uma perda de pressão do veículo, o que provocou uma implosão e levou à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.

Um dos tripulantes, Paul-Henri Nargeolet, era conhecido de Cameron há 25 anos. Em entrevista ao jornal televisivo americano ABC News ele lamenta a morte de Paul: "É quase impossível para mim processar que ele morreu de um jeito trágico como esse".

O diretor, que também é mergulhador, já realizou 33 viagens para explorar os destroços do navio.