Show de Elton John na Suécia encerra sua vida nos palcos neste sábado

São Paulo

O pianista e compositor de 76 anos Elton John encerrou, neste sábado, sua passagem cintilante pelos palcos. Segundo anúncios, a turnê Farewell Yellow Brick, em andamento desde 2018, seria sua última e chegou ao fim com a apresentação em Estocolmo, na Suécia.

Com hits como "Bennie and the Jets", o artista marcou o show com seus figurinos brilhosos —dados publicados nas redes sociais de John dizem que 16 dos looks usados na turnê são da grife italiana Gucci— e os famosos óculos gigantes.

Elton John se apresenta no festival Glastonbury, seu último show na Inglaterra, em 25 de junho - Oli Scarff/AFP

A turnê é histórica também por quebrar o recorde de mais lucrativa. A receita bruta ultrapassou a marca de US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,4 bilhões. É a maior bilheteria da história, segundo a Billboard Boxscore, seguida pela turnê The Divide, de Ed Sheeran.

John é dono de cinco Grammy, cinco Brit Awards, dois Ocar, dois Globo de Ouro e um Tony, além do título britânico de Sir desde 1996 e é tido como uma das figuras mais influentes do rock e na luta pelos direitos LGBTQIA+ na Inglaterra.

O artista veio ao Brasil pela primeira vez a passeio, no Carnaval de 1978, acompanhado de Rod Stewart. Voltou em 1995 para sua primeira leva de shows, em São Paulo e no Rio de Janeiro, depois que a vinda em 1992 foi cancelada. Ele retornou para outras apresentações em 2009, 2011, 2013, 2014 e 2017.

Quando anunciou a despedida dos palcos, disse que o motivo era que queria mais proximidade com a família —John tem dois filhos, de dez e de 12 anos, com o marido, o cineasta David Furnish.

O fim das turnês não é, porém, um hiato na carreira. John afirmou que pretende continuar a lançar músicas novas.