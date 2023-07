'Sintonia', série nacional da Netflix feita por KondZilla, chega à quarta temporada

São Paulo

Um ano depois da terceira temporada, que terminou com violento tiroteio, os fãs de "Sintonia", a série nacional mais vista e elogiada da plataforma, finalmente saberão como estão os protagonistas, três jovens da periferia de São Paulo —um traficante, um rapper e uma estudante evangélica.

Christian Malheiros em cena da quarta temporada de 'Sintonia', da Netflix - Helena Yoshioka/Netflix

Criação de KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella, com direção de Johnny Araújo.

Netflix, 16 anos

Cupido às Avessas

Um garoto de 15 anos está cansado de ver os pais brigando o tempo todo e prefere que eles se separem. Com a ajuda de uma amiga, ele procura novos parceiros para os dois.

Looke, 14 anos

Down Quixote

A história de Dom Quixote é recriada no filme de Leonardo Cortez, que tem todo o seu elenco composto por pessoas com síndrome de Down.

Itaú Cultural Play, livre, grátis

Estúdio ao Vivo

O programa com grandes nomes da música volta remodelado, com Dinho Ouro Preto, Di Ferrero, Clemente, Supla, a banda Charlie Brown Jr. e mais uma reunião surpresa. Apresentação de Román Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli.

YouTube da Transamérica FM, 15h

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Para marcar a data, o Telecine Cult exibe "My Name Is Now, Elza Soares" (16h50, 12 anos), "Marte Um" (18h10, 16 anos) e "Medida Provisória" (20h10, 14 anos). No Telecine Fun, passam as comédias "A Sogra Perfeita" (22h, 12 anos) e "Tô Ryca!" (23h35, 12 anos).

Telecine Cult e Telecine Fun

Provoca

A jornalista Nathalia Ziemkiewicz, especialista em comportamento, conversa com Marcelo Tas sobre a importância da educação sexual em casa.

Cultura, 22h, 10 anos

Companhias do Teatro Brasileiro

A história do nosso teatro é marcada por trupes como o TBC, o Oficina e o Arena. Esta série dirigida por Roberto Bomtempo revisita várias delas, começando pela pioneira, a Cia. Dramática João Caetano, fundada em 1833.

Curta!, 23h30, 10 anos