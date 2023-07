Estou completamente ligada ao Zé Celso, morto nesta quinta-feira vítima de um incêndio, desde o último ensaio que tivemos no escritório da casa dele, ao lado do quarto agora queimado. Trabalhamos no texto escrito por ele para "O Banquete", uma grande fala de Sócrates para Phédro, que ele mesmo escolheu para eu ler na celebração do amor que aconteceu no Teatro Oficina no último dia 6 de junho.

Quando finalmente fui ler para os noivos, Marcelo Drummond e José Celso Martinez Corrêa, e para a plateia abarrotada de artistas e amigos, tive a nítida sensação de pertencimento. Foi lá que o fenômeno "Cacilda!" aconteceu, em 1998, lotando todos os dias, depois de nove meses de ensaio, sem patrocínio, com elenco incompleto e inúmeras dificuldades, porém com um núcleo resistente e persistente sob a liderança de um apaixonado Zé Celso.

Zé Celso, criador do Teatro Oficina, em ensaio para a revista Serafina de outubro de 2016

Foi naquele espaço também que eu encenei um dos "ensaios de risco" do jornalista e escritor Otavio Frias Filho, intitulado "O Terceiro Sinal", que conta a sua experiência como ator na peça de Nelson Rodrigues, dirigida por Zé Celso, em que o próprio diretor escala a personagem do repórter para o jornalista, abalando assim, mais uma vez, a divisória que separa a vida e teatro.

Estou segurando o fio de Ariadne com todas as matrizes e motores que desceram pelo labirinto histórico e único do Teatro Oficina. Zé Celso se dissolve em milhares de nós que enfrentamos a descida ao inferno, ao gelado e ao quente, para encontrar a razão, a paixão, a forma desse PACTO: o teatro fecundo e vivo que quer expandir e fazer renascer o rio Bexiga e trazer agri-cul-tura para a terra mãe Jaceguai.

Zé é sinônimo de T de Teatro. Sua cama hospitalar e seu coma já são cenário e cena, assim como ele fez com "Cacilda!". Ele é o grande protagonista da sua vida comunitária e monástica. Ele é Hamlet descendo a pista de calças arriadas. Ele é Gertrudes na procissão de luto, ao som de lamentos e cantos de cabras e bodes. Ele é Cacilda de todas as Eras.

Ele é a mudança que ele fez do fim de "Esperando Godot", porque ele não é bobo nem nada. Ele é o Treplev deslocado e marginalizado do teatrão convencional. Ele é Nina quando pensa na vocação e não tem medo da vida. Ele é o coro de "Bacantes". O coroado. Ele é risada cúmplice e certeira nas libidinagens. Para ele, todo segredo é profano e todo sagrado é sagrado. Outra coisa: ele odeia sala de visitas!

Foi numa noite fria, há mais de 30 anos, no meio do nada, no chão do terreiro, hoje Teatro Oficina, que começamos a plantar o impossível: "Cacilda!" de 900 páginas. E Zé continuou na devoção do impossível —um "Hamlet" de mais de cinco horas de duração, quebrando tabus, paredes e convenções, até chegar em "Os Sertões", de Euclides da Cunha, com mais de 24 horas de duração, dividido em cinco espetáculos, onde além de tudo desfrutávamos de atuações geográficas e geológicas.

Zé Celso agora é o fio que seguramos e que não vamos soltar. A última palavra como sempre é dele: EVOÉ!