Zé Celso tem piora, mas família e amigos reiteram possibilidade de recuperação

São Paulo

Zé Celso, de 86 anos, que foi internado com 53% do corpo queimado após um incêndio em seu apartamento nesta terça-feira (4), teve uma piora em seu quadro de saúde durante a noite, mas ainda tem possibilidade de recuperação.

Zé Celso participa de debate em São Paulo, em março de 2018 - Marcelo Justo/Folhapress

É o que informa a médica Luciana Domschkem, que cuida da saúde e é amiga do dramaturgo e diretor do Teatro Oficina, na manhã desta quarta (5). Ela esteve no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ele está internado.

Ele teve um agravamento durante a noite, porém, estando vivo, tem possibilidade de se recuperar. Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil", diz. Sem dar detalhes sobre a piora do quadro, família e amigos reiteram que estão otimistas.

O estado de saúde de Zé Celso é grave, por se tratar de uma queimadura extensa, e tem como agravante a inalação da fumaça do incêndio. Ele foi submetido a uma intubação, parte do protocolo de pessoas que têm as vias aéreas queimadas, e está na UTI.

Seu marido, Marcelo Drummond, que estava com ele no apartamento, também está internado, bem como Victor Rosa, ator que ajudou a retirar o dramaturgo do local. De acordo com o ator Pascoal da Conceição, ambos estão com um nível alto de monóxido de carbono no sangue e receberam teste positivo para Covid-19.

O INCÊNDIO NO APARTAMENTO DE ZÉ CELSO

Na tarde desta terça, o cheiro de fuligem, que sujou as janelas, ainda era forte em frente ao prédio. Uma idosa que é vizinha de Zé Celso disse que sentiu o odor assim que acordou. Ela conta que se questionou se o fogo seria no próprio apartamento, mas então percebeu que se tratava do imóvel vizinho.

O porteiro, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido no prédio. À imprensa Pascoal da Conceição, ator e amigo do dramaturgo, disse que o artista estava trabalhando durante a noite com o livro "A Queda do Céu".

Perto do amanhecer, Zé Celso teria ligado o aquecedor do quarto e ido dormir. O incêndio teria começado devido a uma pane no aparelho e se espalhado rapidamente para a sala em razão da grande quantidade de livros no imóvel.