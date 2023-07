Zé Celso viu Teatro Oficina ser destruído por incêndio há 60 anos; relembre

São Paulo

Internado com 53% do corpo queimado após seu apartamento pegar fogo, Zé Celso, 86, já havia testemunhado um incêndio de grandes proporções há quase seis décadas, mas no Teatro Oficina, que fundou e administra.

Fachada do Teatro Oficina, na região do Bexiga, em São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Em 31 de maio de 1966, um curto-circuito deu início a um incêndio no local. O fogo se alastrou rapidamente pelo forro do teatro, que foi destruído por completo. Os bombeiros só conseguirem impedir que as chamas chegassem a prédios vizinhos.

Zé Celso atribuiu o incêndio, em entrevista à revista Veja, aos militares que perseguiam o transgressor grupo de teatro. Ele próprio, nos anos 1970, seria preso e torturado por agentes da ditadura que regia o país à época, sendo obrigado a passar quatro anos em exílio em Portugal.

Para reconstruir a sede no Bexiga, em São Paulo, foram montados dois espetáculos para angariar fundos, um dirigido por Ary Toledo e outro por Jô Soares.

A reinauguração não demoraria a acontecer —em setembro de 1967, o Oficina estava de pé novamente, para receber o que seria um marco dos palcos brasileiro, "O Rei da Vela".

O INCÊNDIO NO APARTAMENTO DE ZÉ CELSO

Na tarde desta terça, o cheiro de fuligem, que sujou as janelas, ainda era forte em frente ao prédio. Uma idosa que é vizinha de Zé Celso disse que sentiu o odor assim que acordou. Ela conta que se questionou se o fogo seria no próprio apartamento, mas então percebeu que se tratava do imóvel vizinho.

O porteiro, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido no prédio. À imprensa Pascoal da Conceição, ator e amigo do dramaturgo, disse que o artista estava trabalhando durante a noite com o livro "A Queda do Céu".

Perto do amanhecer, Zé Celso teria ligado o aquecedor do quarto e ido dormir. O incêndio teria começado devido a uma pane no aparelho e se espalhado rapidamente para a sala em razão da grande quantidade de livros no imóvel.