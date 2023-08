Saiba como é a conversa de Samantha com Carrie no fim da série 'And Just Like That'

São Paulo

A atriz Kim Cattrall apareceu pela primeira vez em "And Just Like That...", série derivada de "Sex and the City". A segunda temporada chegou ao fim nesta quinta-feira, dia 24, com uma cena em que Samantha Jones, personagem de Cattrall, telefona para Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica Parker.

Na cena, Samantha liga para Carrie e diz que não vai conseguir visitar a amiga para o jantar de despedida em seu apartamento porque seu voo atrasou. Samantha pede para colocada no viva-voz do celular para dizer adeus ao local, mesmo de longe. "Obrigada por tudo, seu apartamento fabuloso", diz.

Cena da segunda temporada da série 'And Just Like That..' - Divulgação

Cattrall e Parker são brigadas há anos. É por causa disso que Samantha, uma das personagens centrais de "Sex and the City", não havia retornado para a nova série, que estreou em 2021.

Rumores sobre a rusga entre elas existem desde que "Sex and the City" começou a fazer sucesso, mas elas negavam.

Até que, em 2017, Cattrall usou as redes sociais para desmentir que teria sido ela quem impediu a realização de um terceiro filme de "Sex and the City". À época, escreveu no Twitter que Parker "poderia ter sido mais legal".

No início de 2018, Cattrall, cujo irmão havia morrido, publicou no Instagram que não precisava do apoio de Parker.

"Minha mãe me perguntou hoje 'quando aquela Sarah Jessica Parker, aquela hipócrita, vai deixar você em paz?'. Suas tentativas de se aproximar são uma dolorosa lembrança do quão cruel você era e ainda é. Para ficar claro, você não é minha família nem minha amiga", Cattrall escreveu.

A aparição de Samantha empolgou os fãs nostálgicos, ainda que a cena tenha durado pouco mais de um minuto. "And Just Like That..." foi renovada para a terceira temporada, mas ainda não há novidades sobre a inclusão de Cattrall no elenco principal.