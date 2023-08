Série 'And Just Like That' é renovada para terceira temporada

São Paulo

A série "And Just Like That", continuação de "Sex and the City", foi renovada para a terceira temporada no HBO Max, divulgou a revista Variety.

Cena da segunda temporada da série And Just Like That.. - Divulgação

A notícia chega pouco antes do fim da segunda temporada, prevista para o dia 24 de agosto.

"Estamos entusiasmados para passar mais tempo no universo de 'Sex and the City', contando novas histórias sobre a vida dessas personagens aspiracionais interpretadas por atrizes incríveis" disse o produtor executivo da série, Michael Patrick King.

A série reúne Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, que interpretam as mesmas personagens de "Sex and the City". O seriado também contou com o retorno de John Corbett como Aidan.

O elenco de "And Just Like That" inclui Sara Ramírez, Sarita Choudhury e Nicole Ari Parker. Kim Cattrall, membro do elenco da série original, deve ter uma participação especial no final do seriado.

Sarah Aubrey, diretora de conteúdo original do Max, divulgou que "And Just Like That" está em primeiro lugar como mais visto no ranking de produções originais do streaming.