Conheça a aranha-golias, espécie da Amazônia que tem tamanho de uma pizza

São Paulo

Nos últimos meses, a Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças já apresentou uma sucuri, um morcego e um jacaré. Mas talvez o bicho desta semana tenha ainda mais potencial de causar calafrios.

Neste domingo, dia 20, chega às bancas o 23º volume da série, que apresenta a aranha-golias, uma das maiores tarântulas do mundo.

Aranha-golias é assunto do novo volume da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Divulgação

"Aranhas, escorpiões e morcegos são sempre associados equivocadamente a doenças e mitos. Não fazem parte de um grupo que gosto de chamar de ‘fofo-fauna’", afirma o biólogo Carlos Leandro Firmo, professor da Universidade São Judas e colaborador do livro. "Mas a aranha-golias não traz perigos para nós. Na verdade, ela é muito importante para o equilíbrio do ecossistema."

Com pelos hipersensíveis e coloração amarronzada, a espécie chega a medir 28 centímetros com as patas esticadas —ou seja, o tamanho de uma pizza média.

Mas é difícil cruzar com ela. Esse aracnídeo vive em áreas de floresta da Amazônia, sobretudo nos estados do Amazonas, do Pará e de Roraima, tem hábitos noturnos e mal sai de sua toca.

"Ela só apresenta comportamentos agressivos quando incomodada. O número de acidentes é muito baixo", diz Firmo. Além do biólogo, o livro tem colaboração de Antonio Domingos Brescovit, do Instituto Butantan, e consultoria de Rodrigo Pires.

Isso porque seu veneno é inofensivo para humanos. A substância é usada para paralisar presas pequenas, como outras aranhas, insetos, anfíbios, filhotes de serpentes e roedores. Mas, mesmo assim, não é bom chegar perto delas. Os pelos da aranha-golias são urticantes e podem causar irritação na pele e afetar os pulmões se inalados.

COMO COMPRAR

Site da coleção: https://faunabrasileira.folha.com.br/

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG, ES e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 22,90 o volume

Coleção completa: R$ 664,10

Lote avulso: R$ 132,82